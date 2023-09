Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Verschwinden die Namen Kneippianum und Sebastianeum aus Bad Wörishofen?

Plus Das Kneippianum ist Geschichte, das Sebastianeum schließt Ende Oktober. Doch was passiert mit den Namensrechten? Eine Spurensuche.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Drei Stiftungen hat Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen einst gegründet und später dem Orden der Barmherzigen Brüder übertragen. Alle drei Stiftungen sind mittlerweile verkauft, sind oder werden geschlossen, nun auch das Sebastianeum. Der Name Kneippianum ist bereits verschwunden. Die Heiligenfeld-Kliniken, die in das Gebäude eingezogen sind, nutzen ihn nicht. Er gehört ihnen auch nicht, sondern immer noch dem Orden. Auch der Name Sebastianeum könnte verschwinden, wie sich zeigt. Doch es gibt Lösungsmöglichkeiten.

Wie verhält es sich mit den Namensrechten der Kneipp'schen Stiftungen? "Nach meinem Wissensstand hatten die Heiligenfeld-Kliniken ausdrücklich nicht den Wunsch gehabt, den Begriff Kneippianum fortzuführen, da sie einen eigenen Markennamen besitzen", teilt Ansgar Dieckhoff auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Er ist der Verwaltungsdirektor der Barmherzigen Brüder. Diese hätten "die unentgeltliche Transferierung des Namensrechts" ausdrücklich angeboten.

