Verstöße bei Jugendschutz und Glücksspiel: Polizei macht Gaststätte in Bad Wörishofen dicht

Bei einer Gaststättenkontrolle in Bad Wörishofen stellt die Polizei gleich mehrere Verstöße fest. Auf die Wirtin wartet eine Anzeige.

Eine Gaststättenkontrolle in Bad Wörishofen hat gleich mehrere Verstöße aufgedeckt – in nur einer Gaststätte. Als die Polizei den Betrieb am Sonntagabend kontrollierte, notierten die Beamten Verstöße gegen das Gaststättengesetz, die Gewerbeordnung, gegen das Jugendschutzgesetz sowie gegen glücksspielrechtliche Vorschriften.

Damit war Schluss für diesen Abend. Die Polizei machte den Laden dicht. Ob die Schließung Bestand hat, müssten nun die Ordnungsbehörden entscheiden, teilte das Polizeipräsidium in Kempten auf Nachfrage mit. Die Betreiberin der Gaststätte erwarte eine Bußgeldanzeige. (mz)