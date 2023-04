Verwirrter Mann verletzt zwei Polizeibeamte in Bad Wörishofen

Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, als sie in Bad Wörishofen einen verwirrten Mann kontrollieren wollten. Dieser wurde in eine Fachklinik eingeliefert.

Per Anhalter ließ sich ein 37-Jähriger am Donnerstag-Nachmittag zu einer Tankstelle in Bad Wörishofen fahren. Weil der Mann deutlich verwirrt schien, wurde die Polizei vorsichtshalber hinzugezogen. Der Mann konnte kurze Zeit später auf einem Feldweg kontrolliert werden. Der Eindruck bestätige sich, als er vollkommen zusammenhangslose und sinnlose Aussagen von sich gab, jegliche Kooperation verweigerte und bei der Personalienfeststellung schließlich handgreiflich wurde.

37-Jähriger rastet bei Polizeikontrolle in Bad Wörishofen aus

Die beiden eingesetzten Beamten verletzten sich bei der Auseinandersetzung jeweils leicht. Aufgrund anderweitiger Erkenntnisse wurde die Person anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Daneben wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)