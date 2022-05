Viel Arbeit auf dem Weg zur Wörishofer Klimaschule

Die Schulen des Schulzentrums Bad Wörishofen haben ein ehrgeiziges Ziel. Weniger Autoverkehr zur Schule, dafür mehr grüner Strom, mehr Natur, ein Repair-Café – die Liste der Aufgaben ist lang und eindrücklich.

Zu einem umfangreichen Projekt haben sich alle Schulen des Schulzentrums Bad Wörishofen an der Oststraße zusammengeschlossen. Was in der Berufsschule in Mindelheim schon angegangen wurde, nahm sich nun auch deren Außenstelle mit Leiterin Ute Mangrich vor. Mitgenommen ins Boot wurden auch gleich die sich im gleichen Gebäude befindlichen Wirtschaftsschule, Fachoberschule und die Berufsoberschule. Sie alle zusammen wollen zertifizierte Klimaschule werden. Dort haben nun alle Beteiligten eine Menge zu tun. Um Klimaschule zu werden, muss eine Schule nämlich einen Klimaschutzplan erstellen und die dabei festgelegten Maßnahmen auch umsetzen.

Dass dies gar nicht so leicht ist, zeigen die Anforderungen, die an ein solches Projekt gestellt sind. Es ist ein riesiger Kriterien-Katalog, der in diversen Bereichen abgearbeitet werden muss. Einen Teil davon können die hiesigen Schulen bereits nachweisen, wie Ute Mangrich, Gottfried Göppel von der Berufsschule, sowie 2. Schulleiter Jürgen Bäurle von den anderen Schulen erläutern. Mit eingebunden sind auch Martin Muth, der das Klimateam leitet, und Jutta Horstmann, die Standortsprecherin der Wörishofer Außenstelle der Berufsschule.

Was bereits auf dem Gelände des Schulzentrums Bad Wörishofen umgesetzt wurde

Umgesetzt wurden zwischenzeitlich Blühwiesen und Blühstreifen auf dem Schulgelände. Dort gibt es mittlerweile auch ein Insektenhotel. Weiter erfolgten Anpflanzungen von Obstbäumen auf dem Gelände, deren Früchte sowohl im Unterricht, als auch von den Schülerinnen und Schülern des Schülerheimes genutzt werden können. Echtes Schulobst sozusagen. Der Entwicklung von Bewusstsein für die Natur diente die Teilnahme an einer Aufforstungsaktion. Dabei wurden neue Baumarten gepflanzt, in Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule, in einem Wald in Bad Wörishofen.

Auch ein Insektenhotel findet sich inzwischen auf dem Gelände des großen Schulzentrums am Ostpark von Bad Wörishofen. Foto: Helmut Bader

Sehr entgegen kommt dem Projekt, dass alle Schulen bereits bis 2016 energetisch saniert wurden. Mittlerweile war auch ein Energieberater von Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) vor Ort und hat sich die Gebäude angesehen. Damit nicht genug. Mittlerweile wurden in jeder Klasse des Schulzentrums Klimabotschafter gewählt. Sie sind für das Energiemanagement im eigenen Klassenzimmer verantwortlich. Richtige Mülltrennung und Müllvermeidung, sowie das Einsparen von Papier beim Kopieren sind zwar Dauerthemen auch andernorts, doch das ständige Hinweisen darauf durch entsprechende Plakate oder Denkhilfen gehört ebenso zum geforderten Klimaschutz. Ein spannender Punkt ist sicher die Mobilität der Schüler im Zusammenhang mit der Frage, wie hier Kohlenstoffdioxid eingespart werden könnte. Dazu hat an den Schulen eine Befragung aller Beteiligten, also auch der Lehrkräfte, stattgefunden. Eine Idee sind Fahrgemeinschaften – sicher vielversprechend, wenn man den großen zugeparkten Parkplatz an der Schule und die parkenden Autos darum herum jeden Tag sieht.

Die Fahrradunterstände auf dem Schulgelände sollen erweitert werden

Mit dieser Auflistung ist jedoch das Vorhaben noch lange nicht umgesetzt. Auf die Schulen warten insgesamt sieben Handlungsfelder, die erfüllt werden müssen. So ist im Bereich „Unterricht“ für Köche und Restaurantfachleute bereits ein Projekt „Klimadinner“ in der Umsetzung begriffen, bei dem es um die Nachhaltigkeit bei der Ernährung geht. Ein Lehrpfad mit den fünf Säulen Kneipps soll dazu ebenfalls angelegt werden.

Im Handlungsfeld „Strom“ wird an der Schule bereits Ökostrom bezogen, aber bei der Neuanschaffung von elektrischen Geräten wird künftig noch mehr auf energiesparende Dinge geachtet. Sogar an eine vertikale PV-Anlage an der Fassade ist gedacht worden.

Im umfangreichen Handlungsfeld „Abfall“ ist über die gängige Abfallreduktion und Abfalltrennung an eine Tauschbörse für gebrauchte Gegenstände und an ein Repair-Café gedacht.

Das Verwenden von Fahrrädern auf dem Weg zur Schule ist immer aktuell. Deshalb sollen die Fahrradunterstände erweitert werden, um dadurch die Motivation zum Radfahren zu erhöhen.

Ein Kräutergarten wird heuer noch auf dem Gelände der Beruflichen Schulen angelegt

Klimaschutz ohne Nachhaltigkeit bei der Ernährung ist eigentlich gar nicht möglich. Deshalb haben sich die Schulen die Verringerung von Fastfood mit der meist üppigen Verpackung, den Einkauf von Fairtradeprodukten oder das Verzichten von Fertiggerichten auf die Fahne geschrieben. Die Anlage eines Kräutergartens wird in diesem Jahr noch umgesetzt und in der Mensa sollte zweimal in der Woche auch vegetarisches Essen angeboten werden. Durch eventuelles Vorbestellen der Speisen könnte der Abfall reduziert werden und schließlich wird künftig auch noch mehr auf regionale Produkte Wert gelegt werden, so steht es im Kriterienkatalog.

Im Handlungsfeld „Kompensation“ wurde die Baumpflanzung bereits angesprochen, ausbaufähig ist jedoch sicher, gerade bei dieser Generation, noch das Sammeln von alten Handys. Dies führt dazu, dass wiederverwertbare Rohstoffe nicht verschwendet werden.

Ein ebenso weites Feld ergibt sich beim Thema „Mobilität“. Hier könnte ein Radeltag dazu animieren, das Fahrrad auch sonst mehr zu benützen. Über eine Mitfahrapp ließen sich Fahrgemeinschaften bilden.

Das Beschaffen von vergünstigten Tickets für den ÖPNV müsste noch mit den Betreibern abgeklärt werden.

Und wenn die Entwicklung bei den Elektro-Autos so weitergeht, ist es sicher erforderlich, an Ladesäulen dafür bei der Schule zu denken. Sogar daran wird bei einer Klimaschule schon zu denken sein.

Schon alleine diese Auflistung, die nur einen Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm aufweist, zeigt, dass man eine zertifizierte „Klimaschule“ nicht „im Vorbeigehen“ werden kann, sondern dass umfangreiche Maßnahmen, die auch von Dauer sein müssen, dazu erforderlich sind. Das Kneippstädter Schulzentrum hat sich dieser Aufgabe gestellt und ist auf gutem Weg, bald „Klimaschule“ zu sein.