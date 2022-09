Viele Absagen beim verkaufsoffenen Sonntag in Bad Wörishofen

Auffallend viele Geschäfte blieben zu. Beantragt hatte den zusätzlichen Verkaufstagdie neue City Initiative. Das sagen die Aktiven Einzelhändler zu der Entwicklung.

Anlässlich der Südtiroler Meile und des Kunsthandwerkermarktes hatten auffällig viele Geschäfte in der Kneipp- und Bürgermeister-Stöckle Straße geschlossen, obwohl ein verkaufsoffener Sonntag angekündigt war. Das fiel auch Besucherinnen und Besuchern auf, wie Hinweise an unsere Redaktion zeigen. Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen den Aktiven Einzelhändlern und der neu gegründeten City Initiative wies Peter Kranz von den Aktiven Einzelhändlern zurück.

„Wir hatten von unserem Verein aus in diesem Jahr nur zwei verkaufsoffene Sonntage beantragt,“ erklärt Kranz. Dies sei einmal zum Osterbrunnenfest gewesen und wird am 25. September zum Festival der Nationen sein. „Die Mehrheit unserer Mitglieder hatte sich in einer demokratischen Abstimmung für diese zwei Termine ausgesprochen“, so Kranz.

Bei der City Initiative Bad Wörishofen ist man zufrieden mit der Bilanz

Robert Schmid von der City Initiative, einem losen Zusammenschluss von etwa 30 Einzelhändlern, äußert sich zufrieden mit der Bilanz des vergangenen Wochenendes. Den verkaufsoffenen Sonntag hatte die Initiative beantragt. Besonders begrüßt Schmid, dass auch ein Teil der Kurpromenade mit einbezogen wurde und auch da verschiedene Stände zu finden waren. Neben dem Südtiroler Fest fanden auch Kunsthandwerkermarkt und Entenrennen statt. „Es soll ja schließlich jeder etwas davon haben.“

Bald soll es Gespräche zwischen den beiden Händlergruppen und der Stadt geben

Um in Zukunft die Interessen der beiden Gruppierungen zusammenzuführen und mögliche gemeinsame Aktionen zu besprechen, findet im Oktober ein Gespräch mit Bürgermeister, Vertretern des Stadtrates, den Aktiven Einzelhändlern und der City Initiative statt.

Lesen Sie dazu auch