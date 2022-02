Viele neue Standorte für E-Ladesäulen in Bad Wörishofen

Plus Die Stadtwerke Bad Wörishofen starten eine Offensive für E-Mobilität. 26 Ladepunkte sollen heuer im Stadtgebiet entstehen.

Auch im größten Stadtteil Bad Wörishofen gibt es jetzt die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge zu laden. Die Stadtwerke haben die erste Ladesäule in der Gartenstadt installiert. Sie steht direkt vor der Kirche St. Ulrich.