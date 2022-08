Vier Attraktionen auf einen Streich am Wochenende in Bad Wörishofen

Wer am Wochenende etwas erleben will, kommt an der Kneippstadt nicht vorbei: Südtirol-Fest, Kunsthandwerkermarkt, Entenrennen und ein verkaufsoffener Sonntag.

Ein Highlight jagt das andere – von Freitag bis Sonntag wird Groß und Klein in der Kneippstadt unglaublich viel geboten. Südtirol-Fest, Kunsthandwerkermarkt, Entenrennen und verkaufsoffener Sonntag – da ist garantiert für jeden etwas dabei.

Einen gefühlten Südtirol-Kurzurlaub können Besucherinnen und Besucher am kommenden Wochenende direkt in Bad Wörishofen erleben. Das größte Südtirol-Fest Deutschlands findet in der Bahnhofstraße statt und ist so authentisch, dass jedem Südtirol-Fan das Herz aufgeht. In urigen Hütten, die mit original Südtiroler Dachschindeln von Ultentaler Bauernhöfen verziert sind, werden typische Südtiroler Spezialitäten verkauft.

Südtiroler Lebensfreude zum Essen und Trinken

Die Südtiroler Lebensfreude steckt an und lädt zum Feiern ein, für Stimmung sorgen kultige Live Bands wie „Vollgas“ und „Sauguat“. Für jede verkaufte Flasche Wein wird ein Euro an die Ukrainehilfe gespendet. Der Umwelt zuliebe wird auf Einweggeschirr aus Plastik verzichtet.

Genuss und Südtiroler Lebensfreude gibt es beim größten Südtirol-Fest Deutschlands. Foto: Südtirol

Das Genussfest beginnt bereits am Freitag, 2. September, um 16 Uhr mit der Südtiroler Stimmungsband „Vollgas“ und ist bis 23 Uhr geöffnet. Weitergefeiert wird am Samstag, 3. September, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 4. September, von 11 bis 18 Uhr.

Für Samstag und Sonntag können Tische online unter info@suedtirol.de reserviert werden.

Eine einmalige Chance, dieses Jahr mit den Weihnachtsgeschenken ganz früh dran zu sein, bietet der 51. Kunsthandwerkermarkt, der am Samstag, 3. September, von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, den 4. September, von 11 bis 18 Uhr in der Hauptstraße, im Bonifaz-Reile-Weg (in und rund um das Kurhaus) und in der Kneippstraße stattfindet. Rund 80 Aussteller bieten ihre qualitativ hochwertigen, handwerklich gefertigten Produkte an. Ob Schönes und Praktisches aus Holz, Metall, Papier, Stoff, Glas, Perlen, Leder, Ton und mehr oder Schmuckstücke, Edelsteine, Puppen und Gemälde – hier findet jeder Liebhaber des Kunsthandwerks sein Lieblingsstück und schöne Geschenke für die Liebsten.

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Wörishofen von 12 bis 17 Uhr

Einfach mal an einem Sonntag in Ruhe einen Einkaufsbummel machen, sich selbst oder seinen Lieben mit der neueste Mode, feschem Schuhwerk, exklusiven Beautyprodukten, einem guten Buch, hochwertigen Haushaltsprodukten oder gar einem neuen Fahrrad eine Freude bereiten – dieser von vielen Alltags-Gestressten gehegte Traum wird am Sonntag, 4. September, von 12 bis 17 Uhr in der Bad Wörishofer Innenstadt zur Wirklichkeit. Zahlreiche Einzelhändler öffnen zum Verkaufsoffenen Sonntag ihre Türe und freuen sich, ihre Kundinnen und Kunden in entspannter Atmosphäre begrüßen zu dürfen.

Auch der 51. Kunsthandwerkermarkt wird begeistern. Auf dem Foto zu sehen sind Ausstellerin Monika Herentin (links), die mit der achtjährigen Kundin Matilda Ezekwugo einen Anhänger fertig stellt. Foto: Kathrin Elsner

Wer an Badeenten Freude hat und gleichzeitig Gutes tun will, kommt am Wochenende ebenfalls voll auf seine Kosten, denn das inzwischen legendäre Entenrennen des Rotary Clubs Bad Wörishofen findet statt. Über 3000 gelbe Badeenten werden am Sonntag, den 4. September, um 15 Uhr am Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“ (Bachstraße) im Wörthbach zu Wasser gelassen und liefern sich ein spannendes und amüsantes Rennen. Zieleinlauf ist auf der Höhe des Kurtheaters, wo die Entchen in einem Trichter gefangen werden, um die Siegernummern festzustellen und zu registrieren. Es sind attraktive Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro zu gewinnen.

Die Preisverleihung findet gegen 16.15 Uhr statt, wer nicht vor Ort ist, kann seinen Preis noch bis zum 31. Dezember im Autohaus Jäckle in Bad Wörishofen abholen. Wer noch eine Ente ins Rennen schicken will, muss sich beeilen, denn von den maximal möglichen 3400 Rennlizenzen sind bereits rund 3000 verkauft. Der Verkauf der Rennlizenzen für fünf Euro findet bis einschließlich Freitag, 2. September, an folgenden Stellen statt: Sparkasse (Kaufbeurerstraße 5), Barth Wohnkultur (Kneippstraße 13), Jäckle Automobile (Kirchdorfer Straße 80), Landmarkt Stockheim (Dorfstraße 39), Zahnarztpraxis Dr. Kienle (Bgm-Stöckle-Straße 4), Hubertusapotheke (Hauptstraße 30).

Sollten noch Rennlizenzen übrig sein, können diese am Samstag an einzelnen der genannten Verkaufsstellen sowie am Stand des Rotary Clubs auf dem Kunsthandwerkermarkt erstanden werden, dieser bietet Restlizenzen sogar noch bis Sonntag Mittag an. Was besonders schön ist: Der Reinerlös wird an Kinder- und Jugendprojekte heimischer Vereine, die Tafel Bad Wörishofen und den Allgäu-Schwaben-Wünschewagen gespendet, der sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt.