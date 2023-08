Bad Wörishofen

Vierjähriger Seeräuber erobert Bad Wörishofer Gewässer

Plus Dass ein Vierjähriger das Schwimmabzeichen „Seeräuber“ absolviert, hat der erfahrene Schwimmlehrer Manfred Kast in 24 Jahren noch nie erlebt. Bis Benedikt Mayer in seinen Schwimmkurs kam.

Von Kathrin Elsner

100 Meter Brustschwimmen, fünf Meter Streckentauchen mit anschließendem Herausholen eines Gegenstandes aus mindestens einem Meter Wassertiefe, lauten die Anforderungen für das Schwimmabzeichen „Seeräuber“. Unter fünf Jahren nicht zu schaffen, denkt Schwimmlehrer Manfred Kast 24 Jahre lange - bis Benedikt Mayer aus Dirlewang in seinen Schwimmkurs kommt und ihn in Erstaunen versetzt.

„Das nehme ich morgen mit in den Kindergarten“, steht für den vierjährigen Benedikt Mayer felsenfest, als er das bunte „Seeräuber“-Abzeichen mit Urkunde von Manfred Kast überreicht bekommt. Dieser kann den Erfolg seines jüngsten Schülers noch gar nicht recht fassen. „Eigentlich nehme ich im Schwimmkurs gar keine Kinder unter fünf Jahren auf“, erzählt er, durch die Teilnahme seines drei Jahre älteren Bruders Sebastian habe der kleine Benedikt Schwimmbadluft geschnuppert und durch viel Fleiß den frühen Einstieg geschafft.

