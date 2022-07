Volksrock mit Voxxclub im Ostpark kommt bestens an

Bad Wörishofen feiert mit der Band Voxxclub das Kneipp-Jubiläum nach. Als „Zuckerl“ gab es eine Premiere.

Tolle Stimmung, ein gut gefüllter Ostpark, dazu das passende Wetter und der Bürgermeister in Lederhose: Bad Wörishofen hat gemeinsam mit der Band „Voxxclub“ das 200. Kneipp-Jubiläum nachgefeiert.

Mit der Band „Voxxclub“ hatte der Kur- und Tourismusbetrieb eine Gruppe ausgewählt, die bestens hierher passt. Bürgermeister Stefan Welzel dankte den Organisatoren und allen, die auf dem Festivalgelände mit ihren Verpflegungsständen für kulinarisches Wohlbefinden gesorgt hatten.

Voxxclub, die „fünf bunten Vögel“, haben auch in Bad Wörishofen ihre Fans. Die Hits der Band wurden eifrig mitgesungen. Den Stil von Voxxclub kann man am ehesten als Volksrock und -pop einordnen. Das reichte dann vom Einstieg mit „Heieiei, die Goaß is weg“ bis hin zum anspruchsvolleren „So wie du bist“ mit dem Appell an Toleranz und Akzeptanz. Höhepunkt des Abends jedoch war die Premiere des Songs „Was geht hier ab“, eine Coverversion von „Smoke on the Water“ mit dem weltbekannten Gitarrenriff. Wobei zu sagen ist, dass Voxxclub nur singt, während die Musik vom Band kommt.

Bad Wörishofen feierte das Konzert von Voxxclub im Ostpark

Die Stimmung vor der Bühne war bestens, die Fans machten begeistert mit, zwei Stunden lang. Vor allem, wenn es wieder hieß „Bad Wörishofer, wo seid ihr?“ war das Echo sofort wieder da. Die Besucherinnen und Besucher waren zum Teil mit Stühlen, Liegestühlen und Decken gekommen und bevölkerten vor allem den für ein Open Air bestens geeigneten Hang des Parks.

Wer schon vor Einbruch der Dunkelheit aufs Festivalgelände gekommen war, konnte entspannt auf den Konzertbeginn warten. Foto: Helmut Bader

Auf diesem hatte sich auch Martin Kirsch mit seiner Frau niedergelassen. „Es herrscht eine tolle Stimmung, das Wetter passt und es ist einfach schön, dass wieder etwas los ist. Ich kenne Voxxclub schon und finde sie klasse, weil sie Heimatthemen rockig rüberbringen“, sagte er. Entsprechend sah man auch viele Dirndl und Lederhosen als Konzertbekleidung.

Dass die Besucher schon vor dem Auftritt in Schwung gekommen waren und die Stars des Abends bestens darauf aufbauen konnten, dafür hatte als Vorband „Narrwangias Hausband“ aus Dirlewang gesorgt. An der Spitze steht dort Klausjürgen Hermannsdörfer.