Vom Baum des Jahres bis zur hölzernen Unterwäsche

An Bad Wörishofens Allee der Jahresbäume gibt es Wissenswertes und Unterhaltsames. Ex-Minister plaudern aus dem Nähkästchen.

So geht Naturnähe: „He, Hallo, neuer Baum“, begrüßten die Kindergartenkinder aus der Gartenstadt als „Waldmusikanten“ den Neuzugang an der Allee der Jahresbäume. Dort gibt es neuerdings eine Erlebnisstation. Bei Stadtgärtnermeister Andreas Honner geht die Liebe zur Natur noch weiter. Er hat einen besonderen Baum als Abitur-Geschenk ausgewählt. Einer der Redner verriet sogar, dass er Unterwäsche aus Holz trage.

Die Kinder der Ringelblumengruppe des Kindergartens in der Gartenstadt packten kräftig mit an, als die Rotbuchen an die Allee der Jahresbäume gepflanzt wurden. Mit Forstleuten sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Jagdwesen, Stadtrat und Landespolitik griffen die Kinder zu Spaten und Gießkanne. Die Buche ist die häufigste Baumart in deutschen Wäldern – in Bad Wörishofen gibt es nun ein paar mehr davon. Andreas Honner berichtete, dass die Rotbuche den Menschen einst als Zukunfts- und Schicksalsbaum galt. Früher warfen die Leute demnach Buchenstäbe in die Höhe und lasen aus dem zufälligen Muster am Boden wie durch eine Glaskugel ihr Schicksal. Aus dem Wort Buch hätten sich zudem Begriffe wie „Buchstaben“ und „Bücher“ entwickelt, berichtete Honner.

Die Allee der Jahresbäume in Bad Wörishofen gibt es seit 1989

Seit 1989 wächst die Allee der Jahresbäume nun schon. Die zahlreichen Baumarten werden neuerdings von einer Erlebnisstation ergänzt. Spaziergängerinnen und Wanderer können sich dort zwischen Infotafeln in einem Buch mit flotten, den Wald betreffenden Sprüchen verewigen. Als erster trug sich bei der Pflanzaktion Stadtgärtnermeister Andreas Honner ein. „Wer die Welt retten will, muss Bäume pflanzen“, schrieb Honner. Ähnlich äußerte sich in seiner Grußadresse auch Bürgermeister Stefan Welzel. „In Wörishofen ist es gute Tradition vom Aussterben bedrohten Baumarten zu neuem Leben zu verhelfen“, bemerkte der Rathauschef und unterstrich: „Wir wollen damit aber auch deutlich machen wie es in Zeiten des Klimawandels um den deutschen Wald steht und wie es mit ihm weitergeht.

Auf diese Frage wusste Benedikt Leonhard, stellvertretender Leiter des Forstbetriebes Ottobeuren, fachkundig zu antworten. Weil er sich sicher ist, dass nur der Mischwald Zukunft hat, erweiterte er in seinem Privatwald den Baumbestand vor allem um Ahorn und Buchen. Die Buche nannte der Forstmann die „Mutter des Waldes“. Sie begleite den Menschen von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter und diene nicht nur als Bau- und Brennholz. Aus Holz und Holzfasern werden nicht nur Spielzeuge und Möbel, ja sogar Handtücher und Unterwäsche hergestellt. „Ich trage selbst welche und fühle mich darin sehr wohl“, verriet Leonhard.

Kinder aus der Stadt seien zu wenig im Wald unterwegs, beklagt der ehemalige Minister Josef Miller

Mit der Zukunft des deutschen Waldes befasste sich auch Forstdirektor Rainer Nützel vom Mindelheimer Forstamt. Er sieht den Wald in Deutschland vor einer Renaissance. „Während der Nadelwald mehr und mehr verschwindet, hat die Buche Bestand“, gab er sich überzeugt. Zu Wort meldete sich bei der Pflanzaktion auch der Ehrenvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der ehemalige Minister Josef Miller aus Memmingen. „Wer lange leben und gesund alt werden will, sollte öfters in den Wald gehen“, empfahl er. Und was Miller sehr bedauerte: „Dass viele Stadtkinder und auch ihre Eltern den Wald gar nicht mehr kennen“ und ihn ignorieren würden. Die Erwachsenen, so der CSU-Politiker, würden lieber joggen oder ins Fitnessstudio gehen und ihr Nachwuchs bevorzuge statt dem Wald eher den Aufenthalt in der virtuellen Welt. Was ihnen allen fehle seien hautnahe Naturerlebnisse. „Macht es wie ich, erfreut euch an Vogelstimmen wie auch an der großen Pracht und Vielfalt von Pflanzen und Tieren und dies ganz im Sinne von Nachhaltigkeit.“ Bei Wald und Kindern sieht Miller viele Gemeinsamkeiten. „Sie sind unsere Zukunft“, sagte er.

Die Waldfreunde pflegen natürlich auch ihre privaten Gärten. „In meinem Garten steht ein Apfelbaum und eine Drachenlinde“, verrät Andreas Honner. Für seine Tochter hat er zum bestandenen Abitur einen Ginkgo-Baum gepflanzt. Früher schützte auf dem Balkon der Honners ein Kirschbaum gegen Wind und Wetter. Der ist inzwischen in den Garten umgezogen. „Weil unsere Kinder hochklettern mussten, um die Früchte zu ernten und das sehr gefährlich war“, sagt Honner. Bei Josef Miller steht im Garten nur ein Zwetschgenbaum. „Ich wohne in einem Reihenhaus, da ist nicht mehr drin“, berichtet er. Franz Pschierer genießt in seiner Freizeit und an heißen Tagen auf einer Bank am Haus den langen Schatten, den ein Linden- und ein Ahornbaum spenden.