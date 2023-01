Von Bad Wörishofen auf den Fernsehgarten-Laufsteg

Plus Für Silvia Schromm hat Mode immer eine große Rolle gespielt Im Fernsehgarten durfte sie einem Millionenpublikum aktuelle Styles präsentieren.

Einmal die Großen der Schlagerbranche live erleben – damit erfüllt sich für nicht Wenige bereits ein Traum. Silvia Schromm aus Bad Wörishofen ist allerdings noch viel näher am Geschehen. „Mein Jahr“ heißt für sie auch: ein Jahr mit dem ZDF-Fernsehgarten.