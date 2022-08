Von Bad Wörishofen aus auf den Spuren der Tour de France

Sechs Radler von „team cycleworxx“ aus Bad Wörishofen und Buchloe fuhren in neun Tagen 910 Kilometer durch Frankreich und trafen dabei auch einen Olympiasieger.

War es der Duft nach Lavendel, die steilen Rampen am Col du Granon oder der fantastische Blick vom Mont Ventoux, dem Giganten der Provence, der am meisten in Erinnerung bleibt? Eine pauschale Antwort gibt es darauf nicht. Es waren einfach zu viele Eindrücke und Erlebnisse, die das „team cycleworxx“ aus Bad Wörishofen auf der diesjährigen Tour de France in neun Radtagen gesammelt hat. Insgesamt legten die sechs Rennradler 910 Kilometer und 19.000 Höhenmeter zurück.

Viele schöne und anstrengende Highlights für das „team cycleworxx“ aus Bad Wörishofen

Gestartet sind Patrick Choinowski, Klaus Fischer, Ekkehard Happach, Klaus Linder und Fidel Kreuzer in der italienischen Provinz Piemont am Col d’Agnel, mit 2744 Metern der dritthöchste Alpenpass, um mit dessen Überquerung nach Frankreich zu fahren.

Als erstes Highlight wartete der Col du Granon – jener Schlussanstieg, an dem in diesem Jahr die Tour de France entschieden wurde, als Jonas Vingegaard den Vorjahressieger Tadej Pogacar angriff. Obwohl die Wörishofer und Buchloer jedes Jahr auf Frankreichs Pässen unterwegs sind, fehlte dieser Anstieg bislang noch im Buch.

Um das Ziel der Tour 2022, den Mont Ventoux, zu erreichen, überquerten die Radler den höchsten Alpenpass, den 2802 Meter hohen Cime de la Bonnette. Danach ging es stetig bergab – allerdings mit anspruchsvollen, kleineren Pässen und der Gorges du Verdon dazwischen. Die bedeutendste Schlucht Europas ist Unesco-Weltkulturerbe. Selbst bei konstanten Temperaturen um die 40 Grad verlor die Gruppe den Blick für die Schönheit der Landschaft nicht.

Zum Abschluss genoss das „team cycleworxx“ aus Bad Wörishofen ein Treffen mit Olympiasieger Thomas Krol

Am Ende ging es durch die Lavendelfelder der Provence und des Luberon zweimal auf den Mont Ventoux. Bei wolkenlosem Himmel und über 30 Grad auf dem 1910 Meter hohen Gipfel genoss die Gruppe nicht nur den Ausblick, sondern auch das zufällige Zusammentreffen mit dem niederländischen Eisschnelllauf-Olympiasieger Thomas Krol. Er trainiert im Team des Profirennstalls Jumbo Visma und erklomm mit den Allgäuern den Ventoux.

Im Aufstieg war er nur ein wenig schneller, in der Abfahrt ließen sie es aber zusammen krachen. Nicht nur daran erinnere sich die Gruppe gern.