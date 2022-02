Bad Wörishofen

vor 12 Min.

Extremer Test: Von Bad Wörishofen aus zum „kältesten Ort der Welt“

(links) ist bei Mercedes MedeleSchäfer in Bad Wörishofen als Kfz-Meister für Nutzfahrzeuge tätig. Der 28-Jährige spezialisierte sich auf Lastkraftwagen, deren Motoren er für extreme Bedingungen testet. Bosch reiste am Dienstag nach Sibirien. Bei minus 40 Grad Celsius prüft er sechs Wochen lang die Belastbarkeit der Motoren von Daimler Truck und der Bekleidung der Firma Schöffel PRO. Für seinen Aufenthalt in der Kälte wünschten ihm Bettina van Vulpen (Schöffel PRO), Betriebsleiter Johannes Schmid und Geschäftsführer Peter Schäfer viel Erfolg.

Plus Johannes Bosch setzt Lastwagen Extrembedingungen aus. Dafür tauscht er seinen Arbeitsplatz in Bad Wörishofen mit Sibirien.

Von Marcus Barnstorf

Eine nicht alltägliche Dienstreise trat Johannes Bosch am Dienstag an. Von Stuttgart aus flog er über Wien, Moskau und Nowosibirsk nach Jakutsk. Zwischen seiner Arbeitsstätte in Bad Wörishofen und der sibirischen Großstadt mit ihren 269.600 Einwohnern liegen nicht nur über 6600 Kilometer und eine Zeitverschiebung von acht Stunden, sondern auch fast 40 Grad Temperaturunterschied – und diese Kälte ist es, die Bosch jetzt braucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen