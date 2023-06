Von Irsingen nach Bad Wörishofen: Illegale Prostituierte erneut erwischt

Nur zwei Tage, nachdem eine 53-jährige Frau wegen illegaler Prostitution in Irsingen angezeigt wurde, hat die Polizei die Frau jetzt in Bad Wörishofen erwischt.

Am späten Donnerstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Bad Wörishofen mitgeteilt, dass in Bad Wörishofen eine Frau vermutlich als Prostituierte arbeitet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat sich die 53-Jährige in Bad Wörishofen in einer Pension ein Zimmer gemietet, wo sie die Beamten der PI Bad Wörishofen dann auch antrafen. Laut Polizei handelt es sich um dieselbe Frau, die wenige Tage zuvor in Irsingen wegen illegaler Prostitution angezeigt worden war.

Ermittlungsverfahren wegen illegaler Prostitution

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete die Polizei eine Sicherheitsleistung an und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution ein. Sollten sich weitere ähnliche Vorfälle ereignen, sei auch eine vorläufige Festnahme der 53-Jährigen nicht ausgeschlossen, so eine Polizeisprecherin. (mz)

