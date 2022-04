Vor 2029 kein Hybrid-Zug für Bad Wörishofen

Dämpfer für den Ausbau der Strecke zwischen Bad Wörishofen und Türkheim. Es geht um Kosten und eine zu geringe Reichweite der Batterie-Züge.

Züge mit umweltfreundlichen Antrieben zwischen Bad Wörishofen und Türkheim: Aus diesem Wunsch von Lokal- und Landespolitikern wird vorerst wohl nichts. Das hat der Landtagsabgeordnete Franz Josef Pschierer (CSU) erfahren.

Pschierer hatte bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) ausgelotet, wie die Chancen für einen Batterie-Hybrid-Zug auf der kurzen Strecke von Bad Wörishofen nach Türkheim stehen. Ab Türkheim geht es auf der frisch elektrifizierten Strecke zwischen München und Lindau weiter.

Ausschreibung und Planung würden mehrere Jahre in Anspruch nehmen

Die BEG hat Pschierer mitgeteilt, dass der Verkehrsvertrag für die Strecke zwischen Bad Wörishofen und Türkheim noch bis 2029 laufe. Eine Umstellung in dieser Zeit auf andere Antriebe wäre teuer und zudem mit großem planerischen Aufwand verbunden. Alleine die Ausschreibung und der Bau der Fahrzeuge würde mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Mit diesem Zeitrahmen wäre man am Ende der Vertragslaufzeit angekommen.

Als weiteres Problem nennt die BEG die momentane Reichweite der Batterie-Hybrid-Züge. Käme ein solcher Zug zum Einsatz, könnte man nicht mehr von Bad Wörishofen bis Augsburg durchfahren, so wie bisher. Dazu seien die Fahrzeuge noch mit einer Akkuladung in der Lage. Eine Unterbrechung dieser bisherigen Verbindung sei aber nicht im Sinne der Fahrgäste, teilte die BEG Pschierer mit. (mhe)

