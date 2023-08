Vorfahrt nicht beachtet: Zusammenstoß in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine Fahrerin hatte die Vorfahrt nicht beachtet.

In Bad Wörishofen sind am Mittwochmittag zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Am Anger/Gärtnerweg. Eine 66-jährige Autofahrerin habe die Vorfahrt nicht beachtet, teilt die Polizei mit. Ihr Wagen stießt mit dem Auto einer 45-Jährigen zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 5000 Euro. (mz)