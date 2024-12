Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter in der Therme in Bad Wörishofen die Brille einer 54-Jährigen gestohlen. Die Frau hatte ihre Gleitsichtbrille der Marke Ray-Ban im Wert von rund 700 Euro im Saunabereich in eine dafür vorgesehene Ablage gelegt – als sie sie wieder zu sich nehmen wollte, war sie nicht mehr da, heißt es im Polizeibericht. (mz)

