Vorhang auf für Windkanal und Bauplätze in Bad Wörishofen

Auf den weichen Sesseln des Kurtheaters durften erstmals die Mitglieder des Bauausschusses für eine Sitzung Platz nehmen. Zu besprechen gab es interessante Entwicklungen. In Bad Wörishofen soll ein Windkanal für Fahrräder entstehen. Zudem sind neue Bauplätze in Reichweite.