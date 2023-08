Wärmende Klänge beim Sommerabend im Kneippmuseum Bad Wörishofen

Wissenswertes von Alois Epple, Musik vom neuen Quintett "Holz meets Horn" und eine Illumination. Im Museumsgarten des Klosters Bad Wörishofen war viel geboten.

Der Sommerabend im Sebastian-Kneipp-Museum war wettermäßig leider keiner - doch das war auch schon der einzige Wermutstropfen. Ein interessanter Vortrag und Serenade mit dem brandneuen Quintett „Holz meets Horn“ sorgten dafür, dass der Abend trotz der kühlen Temperaturen recht besucht war. Die meisten Gäste hatten sich mit Decken und Kissen versorgt.

Margot Mendler an der Klarinette, Monika Rudolph am Fagott, Teresa Bäurle an der Oboe und Ricarda Pahn mit der Querflöte - sie bildene einen Teil von "Holz meets Horn. Das Pendant mit dem Waldhorn ist Maya Massanneck. Die fünf Solistinnen, die hier im Museumsgarten ihr musikalisches Zusammenspiel mit klassischen Werken zu Gehör brachten, musizieren erst seit sechs Wochen gemeinsam. Sie ließen klassische Werke hören, darunter eine Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart, das „Adagio C-Dur“ für ein besonderes, sehr ausgefallenes Instrument, für die Glasharmonika.

Kurdirektorin Cathrin Herd bedankte sich bei Vortragsredner Alois Epple. Foto: Maria Schmid

Das Arrangement klang dementsprechend angepasst gläsern, fast zerbrechlich. Die „Heinzelmännchens Wachtparade“ von Kurt Noack heiterte die Stimmung auf, was durch die „Wiener Kreuzer Polka“ von Johann Strauß Vater noch unterstrichen wurde. Das Publikum honorierte das kleine Konzert mit viel Applaus.

Vor der Serenade hielt der Türkheimer Heimatforscher, Autor und Organist Alois Epple einen interessanten Vortrag. Er sprach über Mathias Merkle, der es Sebastian Kneipp ermöglichte, sein so innig gewünschtes Theologiestudium machen zu können. Er wollte unbedingt Priester werden. Mathias Merkle wurde 1816 in Bedernau geboren. Eine Gedenktafel erinnert an ihn. Er starb 1881 im Dominikanerinnenkloster in Bad Wörishofen.

So beeinflusste Kaplan Merkle das Leben von Sebastian Kneipp

Er war Priester, Theologieprofessor, Reichstags- und Landtagsabgeordneter. Eifrig verteidigte Merkle das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes. Merkle wurde Kneipps Lehrer. Er unterstütze ihn bei seinem Wunsch Priester zu werden. Mathias Merkle kam nach seiner Priesterweihe als Kaplan nach Grönenbach. Sebastian Kneipp musste um Priester werden zu können, Theologie studieren. Kaplan Merkle bereitete ihn auf das Gymnasium vor. Wie Alois Epple belegen konnte, waren Kneipp und Merkle entfernt miteinander verwandt. 1943 wurde Merkle Stadtkaplan in St. Moritz in Augsburg. Er nahm Sebastian Kneipp mit wo er „… auch durch die Güte seines Gönners Merkle, die Kost im Hause bekam, und studierte fleißig.“

Lesen Sie dazu auch

Ein neues Buch erinnert an einen wichtigen Weggefährten Kneipps

Der von Alois Epple sehr lebendig vorgetragene Vortrag wurde durch die von Michael Scharpf gescannten und bearbeiteten alten Fotos bereichert. Das alles ist im neuen Buch von Alois Epple, Michael Scharpf und Werner Büchele mit dem Titel „Mathias Merkle und Alois Stückle“ zu lesen. Was Gewitter bei der Serenade im Museumsgarten 2020 verhinderte, bei dem das Konzert mit „Holz meets Horn“ in einer anderen Besetzung ins Museum verlegt wurde, das konnten die Gäste in diesem Jahr genießen – die bunten Licht-Illuminationen. Kurdirektorin Cathrin Herd bedankte sich bei Alois Epple, dem Quintett „Holz meets Horn“ und allen Helferinnen und Helfern, die diesen Abend möglich machten.