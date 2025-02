Wahlplakate beschmiert: Täter-Trio geht auf Zeuge los

Weil er zwei Männer und eine Frau dabei beobachtet und gefilmt hat, wie sich die drei am Montagabend an Wahlplakaten zu schaffen machten und diese beschmierten, bekam ein Mann Ärger mit dem Trio. Laut Polizei filmte der Mann die Tätergruppe und sprach sie anschließend darauf an. Einer der Täter wollte ihm daraufhin gewaltsam das Mobiltelefon entriss. Der Zeuge wehrte sich aber erfolgreich, sodass die Tätergruppe zu Fuß flüchtete. Der Mann verständigte umgehend die Polizei Bad Wörishofen, doch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr gefasst werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 in Verbindung zu setzen. (mz)

Wahlplakat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis