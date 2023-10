Wahlplakate im Unterallgäu: Gemeinden können Größen bestimmen und durchsetzen

Die ÖDP fühlt sich von FDP und Freien Wählern in Bad Wörishofen benachteiligt, auch in Mindelheim ist die Größe von Wahlplakaten Thema.

Wie groß dürfen Wahlplakate sein? In Bad Wörishofen gab es unlängst Knatsch, weil FDP und Freie Wähler Plakate im Format DIN A0 aufgehängt haben. Alle anderen nutzen "nur" DIN A1, wie vom Ordnungsamt genehmigt. Die ÖDP fühlt sich jetzt im Größennachteil. In Mindelheim gibt es jetzt einen ähnlichen Fall, mit anderen Beteiligten. Das Landratsamt schafft Klarheit.

Nicht nur in Bad Wörishofen und Mindelheim sind die Plakatgrößen Thema. Der Bayerische Rundfunk berichtete zwischenzeitlich von einem regelrechten Regel-Wirrwarr. In der Gemeinde Schleching im Kreis Traunstein habe man sogar A2 verordnet. Der Bürgermeister hat die Regelung zwischenzeitlich aber außer Kraft gesetzt. Andere verbieten Kleber, verlangen Reißnägel und so fort.

In den Gemeinden gelten bei der Größe der Wahlplakate unterschiedliche Spielregeln

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte dazu sinngemäß im Stadtrat, die Verwaltung habe keine Handhabe, wenn sich Parteien nicht an die Vorgaben halten. Das Wahlgesetz gewichte die Freiheit der Parteien höher. Das Landratsamt teilte nun wiederum mit, Verordnungen zum Plakatieren "treffen die Gemeinden selbst, deshalb gilt in jeder Gemeinde eine andere Verordnung". Zum Beispiel könnten Gemeinden bestimmte Bereiche festlegen, in denen plakatiert werden darf oder Plakatwände zur Verfügung stellen. "Es obliegt auch der Gemeinde, die Verordnung durchzusetzen", erläutert Behördensprecherin Eva Büchele. "Nur ganz verbieten können Gemeinden das Plakatieren nicht."

Ludwig Filser von der ÖDP beklagte im Stadtrat, es werde mit zweierlei Maß gemessen, buchstäblich. Filser geht es um die Größe der Wahlplakate in Bad Wörishofen. Seine ÖDP habe vom Ordnungsamt in Bad Wörishofen nur eine Genehmigung für die Größe DIN A1 erhalten, berichtete Filser.

Was FDP und Freie Wähler zu den Vorwürfen aus Bad Wörishofen sagen, ist noch nicht bekannt. Die Büros der Bewerber Bernhard Pohl und Christian Toth haben die Anfrage unserer Redaktion noch nicht beantwortet.

