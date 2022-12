Waldweihnacht Bad Wörishofen wegen Sturmwarnung abgesagt

Sturmböen sorgen nicht nur für Probleme mit Gelben Tonnen und Baustellenabsperrungen. Auch die Waldweihnacht am heutigen Donnerstag fällt nun aus.

Die romantische Waldweihnacht in Bad Wörishofens Teufelsküche am heutigen Donnerstag fällt aus. Der Kur- und Tourismusbetrieb hat das vorweihnachtliche Fest kurzfristig abgesagt. Der Grund dafür ist eine Sturmwarnung. Böen haben in der Innenstadt bereits ihre Kraft gezeigt und unter anderem eine große Baustelleneinzäunung umgekippt.

Leider sei man zu der Absage der Waldweihnacht gezwungen, teilte Daniela Böhm vom Veransaltungsbüro des Kur- und Tourismusbetriebes Bad Wörishofen mit. Gerne hätte man mit den Bayerischen Staatsforsten, dem Rotary Club Bad Wörishofen, dem Musikverein Wiedergeltingen und allen weiteren Beteiligten nach zwei Jahren Corona-Pause die Waldweihnacht heute wieder gefeiert, schreibt Böhm. "Das Wetter hat uns leider kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht."

Die Hefeklausen, die bei der Waldweihnacht für einen guten Zweck verkauft werden sollten, haben jetzt andere Abnehmer gefunden

Es war schon alles bereit für die Neuauflage, auch die Hefeklausen, die auf der romantischen Waldlichtung für einen guten Zweck verkauft werden. Marlies Steinel hatte das Gebäck gestiftet. Abnehmer dafür wurden aber schon gefunden.

Man werde die Hefeteigklausen am Donnerstag an verschiedene Kindergärten spenden, teilt Böhm mit. Dort freue man sich schon sehr auf die Überraschung.

Sturmböen haben in Bad Wörishofen am Donnerstag einen Bauzaun auf die Straße gekippt. Foto: Markus Heinrich

Nicht nur die Waldweihnacht in der Teufelsküche fällt am Donnerstag den Sturmböen zum Opfer. Immer wieder fegen starke Winde durch die Innenstadt, die zum Beispiel Gelbe Tonnen umkippen, die zur Abholung bereit liegen. Am Kurpark warfen Windböen zudem eine Reihe von Bauzäunen um. Die Absperrungen kippten auf die Alfred-Baumgarten-Straße. Die Feuerwehr eilte dort zur Hilfe.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Landkreis Unterallgäu eine Sturmwarnung herausgegeben, die bis Donnerstag, 21 Uhr, gilt. Die Menschen müssten mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h rechnen, in exponierten Lagen können es auch 70 km/h werden, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Gefahr bestehe beispielsweise durch herabstürzende Äste.