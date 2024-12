Waldweihnacht mit neuem Angebot

Eine besondere Einstimmung auf Weihnachten bietet alljährlich die romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche. Diesmal gibt es ein neues Angebot.

Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen, die bayerischen Staatsforsten und der Rotary Club Bad Wörishofen laden zu einer besinnlichen Einstimmung auf das Weihnachtsfest mit der Waldweihnacht ein. Die Waldweihnacht findet traditionell in der Teufelsküche beim „Jagdhäusle“ statt, denn hier verbirgt sich eine der schönsten Waldlichtungen im Bad Wörishofer Forst.

Marlies Steinel stiftet die Klausen für die Waldweihnacht in Bad Wörishofen

Gesungen, gegessen und gefeiert wird am Freitag, 20. Dezember, ab 17 Uhr. Punsch, Glühwein und Klausen werden dabei für einen guten Zweck verkauft. Außerdem gibt es in diesem Jahr zusätzlich gegrillte Würstchen in der Semmel. Die Klausen werden seit vielen Jahren von Marlies Steinel aus Bad Wörishofen gestiftet. In diesem Jahr kommen die Einnahmen dem Kindergarten in Schlingen zugute.

Der Weg zur Teufelsküche ist mit Fackeln beleuchtet

Der Waldweg, der zur Teufelsküche führt, wird mit Fackeln beleuchtet. Dieser befindet sich am Parkplatz nahe dem ehemaligen Café Schwermer. Die Gehzeit beträgt zirka 25 Minuten, weshalb empfohlen wird, sich gegen 16.20 Uhr auf den Weg zu machen.

In der Teufelsküche angekommen, erwartet die Besucher ein weihnachtliches Programm. Der Musikverein Wiedergeltingen sorgt vor Ort für musikalische Umrahmung. Der Eintritt ist frei. Bei schlechten Wetterbedingungen wird die Veranstaltung abgesagt. (mz)

Icon Galerie 46 Bilder Gute Laune, passende Musik und viel Selbstgemachtes: Der Adventsmarkt in der Neuen Mitte von Bad Wörishofen stimmte auf die Vorweihnachtszeit ein. Hier unsere Bildergalerie.