Bad Wörishofen

Wann kommt der neue Corona-Impfstoff von Novavax?

Plus Noch ist Nuvaxovid im Impfzentrum Bad Wörishofen nicht zu haben. Dafür wurden dort die ersten „Viertimpfungen“ verabreicht. Der Impfservice für zuhause läuft gut an. Auch eine 102-Jährige profitiert davon.

Von Markus Heinrich

Mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax sollen manche Impfskeptiker überzeugt werden, welche die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Wer sich im Impfzentrum Bad Wörishofen mit dem oft als „Totimpfstoff“ bezeichneten Vakzin impfen lassen will, muss sich allerdings noch gedulden. Derweil wurden in Bad Wörishofen die ersten „Viertimpfungen“ verabreicht und mit einer 102-Jährigen will eine der ältesten Bürgerinnen vom neuen Impfservice für zuhause profitieren.

