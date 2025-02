Warten auf Briefwahlunterlagen: Bürgermeister müsse handeln, fordern seine Stellvertreter

In Bad Wörishofen haben wenige Tage vor der Bundestagswahl immer noch nicht alle Wahlberechtigten ihre angeforderten Briefwahlunterlagen erhalten. Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU) haben nun am Mittwochvormittag Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) aufgefordert, das Rathaus bis zur Wahl länger zu öffnen, damit Bürgerinnen und Bürger ihre Unterlagen dort abholen können. Pflügl kritisiert Welzels bisheriges Vorgehen in dieser Angelegenheit.

Bürgermeister Welzel müsse „umgehend Sorge tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger an Wahlunterlagen kommen“, teilte Daniel Pflügl auch im Namen von Bahle-Schmid mit. Welzel müsse deshalb ermöglichen, dass die Menschen die Wahlunterlagen für die Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, „am Donnerstag und am Freitag mindestens bis 20 Uhr und am Samstag mindestens bis 16 Uhr im Rathaus abholen“, können. Zudem müsse Welzel dies umgehend auf der Internetseite der Stadtverwaltung und via Pressemitteilung klarstellen und bekanntmachen. Die Bürgerinnen und Bürger müssten zudem genau erfahren, wo sie die Wahlunterlagen im Rathaus abholen können. Dies sei bislang nicht von Welzel mitgeteilt worden.

Dass die Abholung von Briefwahlunterlagen am Freitag nur bis 15 Uhr möglich sei, wollen Pflügl und Bahle-Schmid nicht akzeptieren. Viele Menschen seien in dieser Zeit noch bei der Arbeit. „Man kann nicht von Bürgern erwarten, bis Freitag abzuwarten und dann bis 15 Uhr ins Rathaus zu gehen. Die allermeisten sind berufstätig und können nicht zuhause auf den Briefträger warten“, kritisiert der Zweite Bürgermeister auch im Namen von Bahle-Schmid.

„Es muss sichergestellt werden, dass die Bürger wählen können“, sagt Pflügl

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger hätten ihn und Bahle-Schmid an den vergangenen Tagen kontaktiert, weil sie immer noch keine Briefwahlunterlagen erhalten hätten. „Wir können die Sorge nachvollziehen“, sagt Pflügl. Auch er selbst und seine Familie hätten die angeforderten Briefwahlunterlagen noch nicht bekommen.

„Es muss sichergestellt werden, dass die Bürger wählen können“, betont Pflügl.

Bürgermeister Welzel hatte unlängst auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, dass die Wahlscheine für die Briefwahl ab 6. Februar verpackt wurden. Die erste Lieferung sei am 7. Februar und eine weitere am 10. Februar erfolgt, danach eingehende Anträge seien immer tagesaktuell verschickt worden. Übernommen habe den Auftrag das Unternehmen LMF. Das Wahlamt habe dort die Auskunft erhalten, dass keine der Sendungen, welche die Stadt vor über einer Woche verlassen hätten, offen oder unbearbeitet geblieben sei. LMF nannte auf Nachfrage zudem ein außergewöhnlich hohes Briefaufkommen „infolge des Wahlgeschehens in den vergangenen zwei Wochen“.

Online-Antrag auf Briefwahl war noch bis zum 17. Februar möglich

Der Online-Antrag für Briefwahl war laut Welzel bis zum 17. Februar möglich – inzwischen wurde die Funktion „aufgrund der Postlaufzeit abgeschaltet“.

Sollten die Unterlagen bis Donnerstag oder Freitag noch immer nicht eingegangen sein, können die Bürgerinnen und Bürger laut Welzel unter Vorlage des Personalausweises im Rathaus vorsprechen, damit der bisherige Wahlschein für ungültig erklärt und ein neuer Wahlschein ausgestellt werden kann. Eine frühere Vorsprache werde nicht empfohlen, da weiterhin die Möglichkeit bestehe, dass die Unterlagen noch eingehen. Am Freitag könnten die Wahlscheine noch bis 15 Uhr regulär beantragt werden. Am Samstag bestehe weiterhin die Möglichkeit der Ausstellung eines Wahlscheins aufgrund Postwegverlusts. Am Sonntag, 23. Februar, dem Wahltag, sei die Abholung von Briefwahlunterlagen nur noch aufgrund plötzlicher Krankheit, ebenfalls bis 15 Uhr, möglich.

Stadt weitet die Öffnungszeiten des Bürgerbüros aus, doch es gibt Kritik

Im Laufe des Mittwochs standen dann auf der Rathaus-Homepage neue Zeiten. Man habe die Öffnungszeiten ausgeweitet. „Das Bürgerbüro hat am Donnerstag, 20. Februar, durchgehend von 7.30 bis 16 Uhr (ohne Mittagspause) sowie am Freitag, 21. Februar, von 7.30 bis 15 Uhr für die Ausstellung von regulären Briefwahlunterlagen geöffnet“, heißt es nun. „Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die durch den Versanddienstleister LMF nicht korrekt oder rechtzeitig zugestellten Briefwahlunterlagen am Samstag, 22. Februar, von 9 bis 12 Uhr neu zu beantragen. Hierzu muss zunächst der bereits ausgestellte Wahlschein für ungültig erklärt werden. Eine reguläre Beantragung ist am Samstag nicht mehr möglich.“

Wichtig sei, dass für „die Antragstellung der Verlusterklärung der Briefwahlunterlagen zwingend der Personalausweis oder Reisepass vorzulegen ist“. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung sei die Beantragung am Wahlsonntag noch bis 15 Uhr möglich.

„Völlig unzureichend“ sei diese Ausweitung, teilte anschließend Daniel Pflügl mit. Zur Öffnung am Freitag bis 15 Uhr sei das Wahlbüro „ohnehin gesetzlich verpflichtet“. Das sei „kein besonderes Entgegenkommen“.

Am Wochenende quoll der Briefkasten für die Briefwahl-Stimmzettel über

Pflügl und Bahle-Schmid kritisieren, dass Welzel zunächst als „Antwort auf das Problem lediglich die allgemeinen Infos zur Briefwahl“ zitiert habe. „Das ist inakzeptabel. Wir erwarten, dass der Erste Bürgermeister die Sache ernst nimmt und sich umgehend um eine pragmatische Lösung für die betroffenen Bürger bemüht.“

Am Wochenende hatte es bereits ein anderes Problem vor der Bundestagswahl gegeben. Am Sonntagvormittag war die Polizei alarmiert worden, weil der Briefkasten für die Briefwahl am Rathaus überquoll. Bis zum Eintreffen von Bürgermeister Welzel sorgte die Sicherheitswacht dafür, dass die Briefe mit den Stimmzetteln nicht in falsche Hände geraten konnten. Die Pressestelle der Bundeswahlleiterin teilte auf Nachfrage mit, die Stadt Bad Wörishofen habe zugesagt, dass die beiden Briefkästen ab sofort bis zum Wahltag zweimal täglich geleert würden. „Nach unseren Informationen liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Wahlbriefe entwendet wurden“, so die Pressestelle.