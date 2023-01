Warten auf einen Klimaschutzmanager für Bad Wörishofen

Plus Eineinhalb Jahre nach dem Beschluss gibt es keinen Klimaschutzmanager in Bad Wörishofen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende wird von den Gründen überrascht.

Bis es in Bad Wörishofen eine Klimaschutzmanagerin oder einen Klimaschutzmanager gibt, wird noch weitere Zeit vergehen. Das ist seit der jüngsten Stadtratssitzung klar. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Doris Hofer hatte sich zuvor enttäuscht darüber gezeigt, dass seit dem Antrag bereits Jahre vergangen sind. Über die Begründung von Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) zeigte sie sich verwundert.