Warum Bad Wörishofen jetzt in Neuseeland in aller Munde ist

Ein neues Buch ist in Neuseeland auf dem Markt – doch für das Besondere sorgt eine Verbindung nach Bad Wörishofen.

"Ich bin fest entschlossen, in diesem Leben noch eine Kneippkur in Bad Wörishofen zu machen, und wenn es das letzte ist, was ich tue", schrieb der neuseeländische Autor Redmer Yska dem Vorsitzenden des Verschönerungsvereins, Michael Scharpf, kürzlich. Anlässlich einer Recherchereise zu den europäischen Aufenhaltsorten von Katherine Mansfield war er 2019 für eine Woche nach Bad Wörishofen gekommen, das Buchkapitel über Mansfield in der Kneippstadt wurde hierdurch wesentlich ausführlicher als geplant, wie sich jetzt zeigte.

"Als absoluter Lokalpatriot macht mich das jetzt erschienene Werk schon etwas stolz, weil es den Namen der Kneippstadt in die englischsprachige Welt hinausträgt, und der Ort wahrlich kein schlechtes Bild abgibt", sagt Michael Scharpf und strahlt. In der Neuerscheinung "Katherine Mansfield's Europe" sind jetzt 39 Seiten Bad Wörishofen zu sehen und zu lesen. So ausführlich war dieses Kapitel bei Weitem nicht geplant, verrät der neuseeländische Autor.

Durch das Denkmal im Kurpark von Bad Wörishofen wurde der Autor auf Michael Scharpf aufmerksam

Aufgrund des vom Verschönerungsverein gestifteten Katherine-Mansfield-Denkmals im Kurpark war Redmer Yska auf Michael Scharpf aufmerksam geworden. Gemeinsam mit Paola Rauscher nahm sich Scharpf spontan eine Woche lang Zeit, um dem Autor alle Schauplätze eines bedeutenden literarischen Werkes nahezubringen.

Die neuseeländische Schriftstellerin Katherine Mansfield hatte im Jahre 1909 mehrere Monate in der Kurstadt verbracht und ihre Erfahrungen aus dieser Zeit in ihrer ersten veröffentlichten Sammlung von Kurzgeschichten, "In einer deutschen Pension", festgehalten, womit ihre Weltkarriere den Anfang nahm. So war es Michael Scharpf und Paola Rauscher ein besonderes Anliegen, Redmer Yska die Lebensumstände des Dorfes Wörishofen und die Eigenarten des Kneippkurortes um diese Zeit nahezubringen.

Michael Scharpf steuerte nahezu alle historischen Fotos für das Buch in Neuseeland bei

Scharpf steuerte nahezu alle historischen Fotos bei, rund 80 E-Mails gingen zwischen Bad Wörishofen und Neuseeland hin und her. Der zur Verfügung gestellte Stummfilm "Die Kneippkur" und das satirische Büchlein "Wasser und Luft" von Max Reach faszinierten den neuseeländischen Autor besonders. Scharpf freute sich, das Wörishofen-Kapitel des Buches Korrektur lesen zu dürfen, bevor es in Druck ging. "Dabei gelang es auch, so manches Klischee oder die eine oder andere fehlerhafte Darstellung aus dem Entwurf herauszunehmen", erzählt er.

Bis zum heutigen Tage sei eine freundschaftliche Verbindung zum Autor bestehen geblieben, freut sich Scharpf. "Meine Woche in Bad Wörishofen war der Höhepunkt meiner Europareise, unvergesslich", findet Redmer Yska, dem immer in Erinnerung bleiben wird, wie auf einmal mitten in der Nacht eine Schwester in seinem Zimmer stand, um ihm eine kalte Waschung zu verabreichen. Kneipp habe er inzwischen auch zu Hause in Neuseeland in seinen Alltag eingebunden, verrät er. "Das ist natürlich klasse", sagt Michael Scharpf glücklich.