Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Warum Bad Wörishofens Stadtrat bei den Matzberger-Plänen so skeptisch ist

Am Matzberger-Gebäude in Bad Wörishofens Fußgängerzone wird gebaut.

Plus Die Matzberger-Debatte ist in Bad Wörishofen in vollem Gang. Jetzt reden die Bürgermeister-Stellvertreter Daniel Pflügl und Michaela Bahle-Schmid Klartext.

Von Markus Heinrich

Die Debatte über die Zukunft des prägenden Matzberger-Gebäudes in der Fußgängerzone schlägt derzeit hohe Wellen. Zuletzt wurde auch der Stadtrat für seine Haltung kritisiert, etwa aus dem Kreis der Einzelhändler. Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid ( CSU) geben nun Einblick in die Hintergründe. Eine falsche Entscheidung könne Folgen haben, mahnen sie.

"Manchmal ist der Stadtrat mit Aufgabenstellungen konfrontiert, die im ersten Moment einfach und klar erscheinen mögen, sich bei näherer Betrachtung aber als weitaus komplizierter darstellen, insbesondere wenn man kaum abschätzen kann, ob sich die Entscheidung, die man trifft, im Nachhinein tatsächlich als richtig herausstellt", teilen Pflügl und Bahle-Schmid mit. "Noch schwieriger wird es, wenn eine falsche Entscheidung unwiederbringliche Folgen haben kann, beispielsweise den Verlust einer ortsbildprägenden Architektur, wie im Fall Matzberger."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen