Warum die Telekom in Irsee baut und Glasfaser für Bad Wörishofen auf Eis legt

In Bad Wörishofen hat die Telekom den zugesagten Ausbau mit Glasfaserleitungen bis ins Haus vorerst abgesagt, in Irsee dagegen geht es los und auch in Ottobeuren wird gebaut. In Bad Wörishofen hatte die Telekom Ende Juni mitgeteilt, Tiefbaufirmen seien abgesprungen, eine neue Ausschreibung nötig. Telekom-Sprecher Markus Jodl erklärt, wie es zu diesen unterschiedlichen Vorgehensweisen kommen konnte.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutsche Telekom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis