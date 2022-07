Was darf die Wörishofer Wirtschaftsschule?

Plus Bayerns Wirtschaftsschulen wollen fünfte Klassen, auch die in Bad Wörishofen.Der Schulamtsdirektor befürchtet aber massive Nachteile für die Mittelschulen. Die Stimmung ist gereizt.

Bayerns Wirtschaftsschulen hätten gerne fünfte Klassen. Bislang ist ein Schuleintritt erst zur sechsten Klasse möglich. Auch die Wirtschaftsschule Bad Wörishofen möchte ihr Angebot ausweiten. Dass dies Auswirkungen auf die derzeitigen Mittelschulen haben könnte, darüber wurde vor Kurzem im Schulverband Ettringen heiß diskutiert. Die Reaktionen waren dabei alles andere als positiv.