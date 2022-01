Was der Tatort im TV mit Bad Wörishofen zu tun hat

Florian Faab aus Bad Wörishofen übernimmt Deutschlands größte Film- und Fernsehsets als Aufnahmeleiter. Unter anderem gibt er beim bekanntesten deutschen Krimi-Klassiker die Kommandos.

Es muss nicht unbedingt Hollywood sein, um Träume wahr werden zu lassen - vom Medienkaufmann zum Aufnahmeleiter am Filmset bei der wohl bekanntesten deutschen Krimiserie – und das mit 23 Jahren – ist auch in Deutschland möglich.

Die Initialzündung für die außergewöhnliche Karriere von Florian Faab aus Bad Wörishofen war die Rede der Moderatorin Dunja Hayali anlässlich der Verleihung der Goldenen Kamera 2016. Hayali hielt damals ein flammendes Plädoyer für die Medien und die Meinungsfreiheit - Florian Faab, der damals noch seine Ausbildung zum Medienkaufmann in einem Kneippstädter Unternehmen absolvierte, hatte nur einen Wunsch: er wollte Hayali kennenlernen.

Sein entschlossenes Handeln brachte Florian Faab aus Bad Wörishofen den Zugang zur Filmbranche

„Ich hab mich hingesetzt und ihr eine Mail geschrieben,“ erzählt Faab – und bekam zwei Wochen später eine persönliche Antwort von Hayali zusammen mit einer Einladung nach Berlin zum „Morgenmagazin“. „Da war es um mich geschehen – ich wollte mehr vom Fernsehen, vom Radio und den Printmedien kennenlernen. Ich wollte hinter die Kulissen schauen.“

Durch das Sponsoring seiner Firma des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg traf er dort zwei Jahre in Folge auf den mit mehreren silbernen und goldenen Löwen ausgezeichneten Regisseur Tom Bohn – auch den sprach Faab an und bot seine Mitarbeit an „wenn es sein muss als Kartenabreißer“.

Sein entschlossenes Auftreten muss wohl auch Bohn in Erinnerung geblieben sein, ein Jahr später bekam er als 20-jähriger Hospitant die Veranstaltungsorganisation des Filmfestivals. Da drängt sich durchaus die Frage auf, woher man in diesem Alter das Selbstbewusstsein hernimmt, so offen auf diese bekannten Mediengrößen zuzugehen. „Ich war mit 13 Jahren schon Schiedsrichter beim Fußball, da lernt man sich durchzusetzen“, erzählt Faab schmunzelnd.

Nachdem es in Landsberg so gut lief, machte sich der junge Allgäuer kurzerhand als Eventmanager und Moderator selbstständig, mittlerweile studierte er nach seiner Ausbildung in dem Kneippstädter Unternehmen berufsbegleitend Business Management/Marketing.

Und wieder war es Bohn, der Faab ins Spiel brachte, als bei einem Tatortdreh der Regieassistent ausfiel. „Und plötzlich war ich als Regieassistent beim Film und wurde kurz darauf mit der zweiten Aufnahmeleitung beim Tatort betraut“, erinnert sich Faab.

Zum Jahresende 2020 traf er dann die Entscheidung, seinen sicheren Job im Verlag zu kündigen und ganz ins Filmgeschäft einzusteigen – und das zu einem Zeitpunkt, als die gesamte Branche wegen Corona mehr oder weniger am Boden lag und niemand so genau wusste, wann und wie es weitergeht. Dazu kommt, dass er immer nur projektbezogen gebucht wird, einen unbefristeten Arbeitsvertrag gibt es in der Branche nicht.

Das muss Florian Faab aus Bad Wörishofen als Aufnahmeleiter können

Als Set-Aufnahmeleiter ist es seine Aufgabe, den geplanten Drehtag mit all seinen Facetten umzusetzen. Das beginnt damit, dass morgens ein Konvoi von einem halben Kilometer zum Drehort fährt. „Die gesamte Logistik von der Strom- bis zur Wasserversorgung wird von uns mitgebracht, wir kommen mit Masken- und Garderobenmobilen. Parallel dazu werden die Motive aufgebaut, wo dann gedreht wird, ich sorge unter anderem dafür, dass die Schauspieler zum richtigen Zeitpunkt vom Hotel zum Drehort gebracht werden und rechtzeitig in der Maske und anschließend im Kostüm drin beziehungsweise auch wieder draußen sind.“

Zu diesen ganz normalen Arbeitsabläufen kommen dann oft genug kleine und große Probleme, die sofort gelöst werden müssen. Vor allem der letzte Schwarzwaldtatort hatte es in sich, wie Faab erzählt. Zwei Wochen waren alle in einem kleinen Schwarzwalddorf auf engstem Raum aufeinander gesessen, ohne Empfang, ohne Laden. „Wir haben dann unter anderem im tiefsten Wald gedreht - abseits von Straßen und Ortschaften. Da mussten wir dann mit allen Lkw und Versorgungsfahrzeugen irgendwie hinkommen.

Auch ein Wolf war mit am Set, genauso wie Rettungstaucher, die bereit standen, da teilweise im eiskalten See gedreht wurde. Dass das alles klappt, ist mein Job.“

Bei einem weiteren Schwarzwaldtatort gab es eine Besonderheit, die Faab sehr gruselig fand. Im Film wird ein Kind erwürgt, auf diese Rolle wurde es wochenlang mit einem Schauspielcoach vorbereitet. „Das Kind und sein „Mörder“ sind dann am Filmset das erste Mal aufeinandergetroffen, und um die Glaubwürdigkeit der Rolle aufrecht zu erhalten, musste der Schauspieler die ganze Zeit über zu dem in der Rolle des Mörders sein, damit das Kind nicht aus der Rolle herausfällt. Diese Stimmung den ganzen Tag aufrecht zu erhalten, war für uns alle sehr schwer und teilweise durchaus belastend.“

Für Laien ganz erstaunlich ist die Drehdauer: bei 26 Drehtagen werden vier Minuten am Tag abgedreht, bis diese vier Minuten perfekt „im Kasten“ sind, dauert es oft einen ganzen Tag. „Hinter dem Ganzen steckt ein enormer Aufwand. Wenn zum Beispiel in einem Haus gedreht wird, kommen ein paar Tage vorher unsere Leute und bauen gegebenenfalls Wände und Kamine ein, je nachdem, was benötigt wird.

Am Drehtag selbst kommt die erste Schauspielprobe, dann folgen die Beleuchtungseinstellungen. Ein Bild hat beispielsweise 30 Sekunden, in dieser Zeit passiert einiges. Wenn wir vier Schauspieler in der Szene haben, sind es mehrere Einstellungen, die gedreht werden, mal die Totale, wo alle zu sehen sind, mal Nahaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven.“

Da meistens nur mit einer Kamera gedreht wird, muss diese immer wieder neu positioniert werden, das bedeutet, dass auch immer wieder neu ausgeleuchtet werden muss. Es wird auch nicht unbedingt chronologisch gedreht, sondern es wird alles gedreht, was mit einem Motiv zusammenhängt. So kann es sein, dass eine Anfangsszene und eine Schlussszene unmittelbar hintereinander aufgenommen werden.

Die meisten Aufnahmen werden vor Ort umgesetzt, einige auch im Studio. „Gerade Szenen im Auto werden auf Grund der Gefahren im Straßenverkehr manchmal im Studio gedreht, da fährt vorher ein Wagen mit einer 3-D Kamera die Strecke ab, dies wird dann um das Auto projiziert. Grundsätzlich wird im deutschen Fernsehen wenig technisch gefaked“, so Faab, der auch schon mit der deutsch-französischen Brigade auf Militärgelände gedreht hat.

Zu den TV-Stars hat Florian Faab aus Bad Wörishofen ein entspanntes Verhältnis

Sein Verhältnis zu den Schauspielern beschreibt Faab als ganz entspannt. Er arbeitet mit so bekannten TV Stars wie Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Eva Löbau, Hans Jochen Wagner oder auch James Bond Bösewicht Götz Otto. Da wird dann auch mal ein Feierabendbier zusammen getrunken; mehr Details aus dem „Nähkästchen“ ließ sich Faab nicht entlocken.

Von seiner 70-Stunden-Woche erholt sich Faab am liebsten im Allgäu in den Bergen – im Winter beim Skifahren, im Sommer beim Klettern und Wandern. Nach Bad Wörishofen kommt er regelmäßig, hier hat er auch noch seinen Wohnsitz und fühlt sich ausgesprochen wohl in der Stadt. Nachdem er immer nur projektbezogen gebucht wird, kann er nie lange im Voraus planen.

„Dieses Jahr lief trotz Corona sehr gut für mich, ich habe immer gleich ein Anschlussprojekt bekommen.“

Für das kommende Jahr ist er Ende Januar für „SOKO Stuttgart“ gebucht, was danach kommt, weiß er noch nicht. „Das entscheidet sich im Filmgeschäft immer sehr kurzfristig.“ Faab ist aber zuversichtlich, dass er mit der Referenz von sechs Tatorten auch im kommenden Jahr genügend Aufträge bekommen wird.