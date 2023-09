Was Ilse Aigner in Bad Wörishofen zum Umgang mit Demokratiegegnern rät

Landtagspräsidentin Ilse Aigner ruft in Bad Wörishofen zum Handeln auf. Bürgermeister zeigt Herausforderungen durch Flüchtlingssituation auf.

„Aufstehen und widersprechen!“ Diesen Ratschlag gab Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) in Bad Wörishofen auf die Frage, wie man am besten mit Demokratiegegnern umgehen solle. Aigner war auf Einladung der Frauen-Union um Angelina Bauer in die Kneippstadt gekommen.

Aigner besuchte Bad Wörishofen gemeinsam mit den Landtagskandidaten Peter Wachler und Benjamin Schick sowie Stefan Bosse und Susanne Nieberle, die sich für den Bezirkstag bewerben. Zuerst ging es ins Kneipp-Museum, danach ins Kurhaus. Dort stellte Aigner die CSU-Schwerpunkte im Landtagswahlkampf vor. Besonders am Herzen liegen ihr dabei die heimische Landwirtschaft und Wirtschaft. Entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort seien gut ausgebildete Fachkräfte. °Wir brauchen auch Fachkräfte aus dem Ausland“, betonte Aigner, die sich für eine zentrale Anlaufstelle aussprach. Die unkontrollierte Zuwanderung habe große Auswirkungen auf die Kommunen, die an ihre Grenzen gerieten.

Bad Wörishofen sei auf Unterstützung angewiesen, betont Bürgermeister Stefan Welzel

Diese Aussage griff Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) auf und berichtete, dass Bad Wörishofen aktuell 650 Geflüchtete und Asylbewerber aufgenommen habe, für die Kurstadt eine schwierige Situation. „Wir sind auf Hilfe und Unterstützung angewiesen“, sagte Welzel.

Mit dabei war auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der lange Bürgermeister in Bad Wörishofen war. Bad Wörishofen stehe vor großen Herausforderungen, doch gemeinsam könne man diese bewältigen, sagte er. Holetschek spielte auf den Verkauf des Sebastianums an. „Ich bin überzeugt, dass wir zu einer guten Lösung finden, wenn wir alle an einem Strang ziehen“, so Holetschek, der anbot, sich selbst an solchen Gesprächen zu beteiligen und dafür viel Applaus von den etwa 40 Zuhörern erntete.

Bei der sich anschließenden Fragerunde gab es aus den Reihen der Zuhörer nur eine Frage, wie man am besten mit Demokratiegegnern umgehen solle. In ihrer Antwort machte Aigner deutlich, dass die größten Gefahren von den sozialen Medien ausgingen. „Hier verbreiten sich Fake News und Verschwörungstheorien weltweit in erschreckender Geschwindigkeit“, so Aigner. Sie riet, solchen Meldungen – egal ob im Internet oder in Diskussionen – zu widersprechen. "Glauben Sie nicht alles, was da verbreitet wird! Stehen Sie auf und machen Sie Ihre Meinung deutlich.“

