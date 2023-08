Bad Wörishofen

Was wird aus Bad Wörishofens einstiger Falknerei?

Plus Kinder gehen mit Falkner Jürgen Lutzenberger auf Tour. Er hat die Liebe zu den Tieren in einer der größten Falknerei der Welt in Bad Wörishofen entdeckt.

Von Kathrin Elsner

„Der fühlt sich voll weich an“, sagt die elfjährige Frieda begeistert, als sie den geduldigen Wanderfalken „Viktoria“ vorsichtig an der Brust streichelt. Jürgen Lutzenberger bescherte den Kindern gemeinsam mit seinem Falknerkollegen Martin Mayer einen spannenden Ferienvormittag, der zudem von der bayerischen Jagdkönigin Felizitas Schauer begleitet wurde. Wenn es um Falken geht, steht schnell die Frage im Raum, was aus der einstigen Falknerei Bad Wörishofen wird. Auch darauf gibt es nun eine Antwort.

„Sind die Falken schlau?“, fragt der kleine Korbinian und erhält eine überraschende Antwort vom erfahrenen Falkner Jürgen Lutzenberger. „Eigentlich nicht, sie wollen nur an ihr Futter“, sagt dieser und ergänzt: „Sie sind auch faul, sie fliegen nur, wenn sie Hunger haben.“ Wanderfalke Viktoria sitzt derweil mit einer Lederhaube auf dem Kopf ruhig auf dem ledernen Handschuh des Falkners. Fliegen darf sie heute nicht, denn sie befindet sich noch in der Mauser.

