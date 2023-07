Weg zum EM-Quartier: So teuer war Bad Wörishofens neuer Stadionrasen

Plus Für viele überraschend ließ die Stadt Bad Wörishofen den Rasen im Fußballstadion austauschen. Jetzt ist klar, was die Aktion gekostet hat.

Im Bad Wörishofer Stadion sprießt ein neuer Fußballrasen. Dass das alte Spielfeld kurzfristig abgetragen wurde, hatte für Aufsehen gesorgt, zumal bislang nicht klar war, was diese Maßnahme gekostet hat. Generation Fortschritt forderte Aufklärung. Nun sind die Kosten bekannt.

Bad Wörishofen will zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland EM-Quartier für eine Nationalmannschaft werden. Der Austausch des Rasens stehe mit der Bewerbung in Zusammenhang, sei aber nicht der einzige Grund, sagte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) am Mittwochabend im Stadtrat. Zuvor hatte sich Christin Huber, Fraktionssprecherin von Generation Fortschritt, nach der Antwort auf ihre Anfrage erkundigt. Huber hatte Welzel zuletzt im Rat gefragt, warum der Rasen ausgetauscht wurde und vor allem, was das gekostet hat. Der Stadtrat sei vorab nicht über die Aktion zu Pfingsten informiert worden, signalisierte Huber.