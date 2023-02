Weihnachten geht in Bad Wörishofen in die Verlängerung

Bad Wörishofens neueste Attraktion ist eine bundesweit wohl einmalige Sammlung. Der Ansturm blieb bislang allerdings aus. Nun gibt es neue Pläne.

Mitten in der Faschingshochburg Unterallgäu gibt es in Bad Wörishofen einen Ort, an dem auch in diesen närrischen Tagen noch das Weihnachtsgeschehen im Mittelpunkt steht. Das Haus der Kunst und Krippen zeigt noch bis Sonntag, 12. Februar, die aktuelle Weihnachtsausstellung. Anfang Dezember war das Haus eröffnet worden. Auf vier Etagen sind in einer deutschlandweit wohl einmaligen Dichte Krippen unterschiedlichster Herkunft und aus verschiedenen Zeiten zu bestaunen. Derweil laufen dort schon die Vorbereitungen zur nächsten großen Ausstellung.

Die kunstvollen Darstellungen des Weihnachtsgeschehens werden in aufwendig inszenierten, weihnachtlich geschmückten Räumen präsentiert. Das Haus der Kunst und Krippen ist kein gewöhnliches Museum, es ist ein Ort, an dem Kunst nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum Meditieren aufgebaut worden ist. Wenn die Weihnachtszeit auch im Haus der Kunst und Krippen endet, räumt der Kunstsammler und Initiator des Hauses, Bartholomäus Ernst, mit seinem Team die Ausstellungsräume um. „Die fest eingebauten Krippen bleiben das ganze Jahr über stehen“, teilt Ernst mit. In den Ausstellungsräumen werde dann aber nach und nach eine neue Ausstellung aufgebaut, passend zur dann kommenden Zeit im Jahreskreis, der Fastenzeit, der Passionszeit und der Osterzeit.

Die Ausstellung trägt den Titel „Der österliche Festkreis in seinen Symbolen“. „Ab dem Wochenende des Passionssonntags, also zwei Wochen vor Ostern, wird die neue Ausstellung dann zu sehen sein“, kündigt Bartholomäus Ernst an. Der Ausstellungsmacher plant bereits seit Monaten das neue Ausstellungskonzept. Wie immer sprüht der Kunstsammler wieder voller neuer Ideen. Erste Planungen verrät er schon: in jedem Zimmer solle beispielsweise eine von renommierten Künstlern gestaltete große Osterkerze aufgestellt werden.

Unterdessen blickt Bartholomäus Ernst nicht nur voraus, sondern auch zurück. Anders als bei früheren Ausstellungen, die freilich zu Zeiten des einstigen Hotels Bartholomäus nur für wenige Wochen überhaupt geöffnet waren, blieb der große Ansturm auf das neu eröffnete Kunsthaus bislang aus. „Zufrieden bin ich aber immer“, sagt Bartholomäus Ernst und berichtet von begeisterten und sehr interessierten Kunstfreuden, die bis aus Italien oder aus Nordbayern anreisen, um das Kunsthaus zu besuchen.

Bislang haben etwa 1700 Besucherinnen und Besucher Bad Wörishofens Haus der Krippen und Kunst besichtigt

Rund 1700 Besucherinnen und Besucher seien in den knapp zwei Monaten seit der Eröffnung gezählt worden, teilt die Sankt-Lukas-Stiftung mit. Damit kann sich das Haus der Kunst und Krippen allerdings durchaus sehen lassen. Zum Vergleich: das Bad Wörishofer Sebastian-Kneipp-Museum wird jährlich von 7000 bis 9000 Gästen besucht. Zahlreiche Gruppen seien bereits gekommen, darunter Frauenbünde, Pfarreien oder Krippenvereine, zum Beispiel aus Oberammergau, vom Walchensee oder aus Augsburg.

Zu den beeindruckten Besuchern zählt Andreas Eppli aus Walleshausen. „Es ist sensationell und überwältigend, manchmal fast eine Reizüberflutung“, würdigt der Besucher die aktuelle Ausstellung. Er finde die Idee „verrückt“, ein ehemaliges Hotel so umzugestalten. Dabei habe er festgestellt, dass es Bartholomäus Ernst nicht um Größe oder um Prunken gehe, sondern um die vielen kleinen Details, meint der Krippenfreund Eppli, der zusammen mit einer Runde weiterer Kunstfreunde nach Bad Wörishofen gekommen ist.

Im Gespräch mit vielen Besuchern wird Bartholomäus Ernst nicht müde, seine Absichten zu erläutern. Er versteht die Krippe und die religiöse Kunst immer als ein Medium der Verkündigung, als anschauliche Mittel, den christlichen Glauben den Menschen näher zu bringen. Manche Präsentation rege durchaus zum Nachdenken an, hat Bartholomäus Ernst mitbekommen. Oft werde er zum Beispiel nach der Bedeutung eines alten Salzkastens gefragt. Der Holzkasten, in dem früher das Salz am Ofen aufbewahrt wurde, sei aus dem Jahr 1540 und stamme aus dem Münsterland, berichtet Ernst, um gleich seine ausstellungsdidaktische Deutung nachzuschieben: „Ihr seid das Salz der Erde“ habe Jesus Christus zu seinen Jüngern gesagt. Bartholomäus Ernst versteht die Aufforderung auch als Hinweis für die Christen unserer Tage. Seine Ausstellungen sollen den Gästen die hoffnungsvolle christliche Botschaft vermitteln. Ernst hofft, dass die Besucher bestärkt und erfüllt das Haus der Kunst und Krippen verlassen.