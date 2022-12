Bad Wörishofen

Weihnachten mit wenig Geld: Wenn Kaffeepulver zum Geschenk wird

Plus Mit ihrer Weihnachtsausgabe sorgt die Tafel Bad Wörishofen für glänzende Augen. Immer mehr Menschen können sich nicht einmal mehr Alltägliches leisten.

Weihnachten ist das Fest der Liebe – vor allem aber das Fest der Geschenke. Laut Prognose des Handelsverbandes Bayern wird der Einzelhandel allein im Freistaat rund 14,5 Milliarden Euro im Weihnachtsgeschäft umsetzen. Für eine reiche Bescherung in vielen Haushalten dürfte damit gesorgt sein. Doch es gibt auch jene Haushalte, in denen das Geld selbst für die Ausgaben des Alltags zu knapp ist. Wie schnell man in eine Notlage geraten kann, verdeutlicht Thomas Brandmeir. Krankheitsbedingt konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben und war plötzlich auf Hilfe angewiesen. „Ohne die Tafel würde es nicht gehen“, betont er.

