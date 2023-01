„Weißer Engel“ für Peter Lochner aus Bad Wörishofen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zeichnet Peter Lochner aus Bad Wörishofen aus. Dessen Arbeitfür die Rheuma-Liga wird dringend benötigt.

Peter Lochner darf nun einen „Weißen Engel“ tragen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek überreichte ihm die besondere Auszeichnung in München.

Lochner engagiert sich seit über 30 Jahren in der „Arbeitsgemeinschaft Bad Wörishofen“ der Deutschen Rheuma-Liga. „Die heute Geehrten bringen sich selbstlos und ohne viel Aufhebens das ganze Jahr über für andere Menschen ein – für Familienangehörige, aber auch für Fremde“, sagte Holetschek. „Insbesondere für die Menschen, um die sie sich kümmern, machen sie die Welt ein bisschen schöner, indem sie ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken“, würdigte er die Arbeit der Geehrten.

Peter Lochner hat die Rheuma-Liga in Bad Wörishofen einst mitbegründet

Lochner hat die Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga in der Kneippstadt 1985 mitgegründet und ist seit 1998 deren Vorsitzender. Holetschek betonte in seiner Laudatio das Engagement von Lochner. „Ohne ihn würde die Selbsthilfegruppe nicht dieselbe sein, die sie heute ist. Seine Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie auch deren Angehörigen schätzen ihn persönlich und seine kompetenten Ratschläge sehr.“ In der Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft für rheumaerkrankte Menschen finden diese dort Unterstützung und den Austausch mit anderen Betroffenen.

Diese Angebote macht die Rheuma-Liga in Bad Wörishofen

„Der Schwerpunkt unserer Gruppe liegt beim Bewegungstraining“, erklärt Lochner im Gespräch mit unserer Redaktion. „Gerade beim Wassertraining haben wir sehr viel Zulauf, unsere Gruppen sind voll.“ Lochner hat sich über die Auszeichnung sehr gefreut, obwohl er eigentlich nicht gern im Rampenlicht steht. „Ich mache weiter wie bisher und solange es geht“, sagt der 80-Jährige. Über die Rheumaliga hinaus ist er als Schatzmeister des Verschönerungsvereins tätig und war 33 Jahre lang Funktionär im Eislaufverein Bad Wörishofen. Der „Weiße Engel“ wird in Bayern an Menschen verliehen, die sich beispielhaft im Gesundheits- oder Pflegebereich engagieren.

Lesen Sie dazu auch