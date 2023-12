Weiter keine neuen Sarggräber: So geht es auf Bad Wörishofens Friedhof weiter

Plus Der Einbau der Grabkammern auf Bad Wörishofens größtem Friedhof dauert an. Doch damit ist es nicht getan, wie sich zeigt.

Bis auf Bad Wörishofens Friedhof wieder neue Sarggräber möglich sind, wird es noch eine Weile dauern. Das wurde auf Nachfrage von Stadtrat Paul Gruschka (FW) deutlich. "Viele Menschen sind verunsichert", kritisierte er im Stadtrat.

Auf Bad Wörishofens Friedhof werden wieder Sargbestattungen möglich sein, das steht fest. Die längst angekündigten Grabkammern werden derzeit eingebaut. Auf diese Weise will die Stadt ein Problem mit der Beschaffenheit des Bodens umgehen. Dieser Lehmboden verzögert die Verwesung der Leichname so stark, dass die Stadt Sargbestattungen ausgesetzt hatte. Das hatte unsere Redaktion im November 2022 öffentlich gemacht.