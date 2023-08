Weiter keine Sarggräber auf Bad Wörishofens größtem Friedhof

Plus Bad Wörishofens Friedhof hat ein Bodenproblem. Die Grabkammern, die es lösen sollen, gibt es immer noch nicht. Allerdings ist jetzt klar, wie es weitergeht.

Wann sind auf Bad Wörishofens größtem Friedhof wieder Sargbestattungen möglich? Die Stadt hatte diese Form des Begräbnisses auf dem Friedhof St. Anna ausgesetzt. Unsere Redaktion hatte dies im November 2022 öffentlich gemacht. Grabkammern sollten angeschafft werden. Doch bislang gibt es sie nicht. Ordnungsamtsleiter Andreas Létang nennt nun einen Zeitplan.

Auf Grund des Lehmbodens, der eine Verwesung der Leichname stark hemmte, waren neue Gräber auf dem ältesten Friedhof der Stadt Bad Wörishofen nicht mehr gestattet worden. Bereits im November 2022 habe man sich für die Beschaffung von Grabkammern entschieden, die Hoffnung war, im März 2023 mit dem Einbau beginnen zu können. Der Auftrag zum Einbau wurde vom Stadtrat dann am 12. Juni 2023 erteilt, wie der Leiter des Ordnungsamtes, Andreas Létang, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Noch vor Beginn der Frostperiode sollen die Grabkammern heuer auf dem Friedhof Sankt Anna eingebaut werden und damit wieder Erdgräber für Sargbestattungen zur Verfügung stehen.