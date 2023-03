Weltgrößter Insektenzüchter hält Vorstoß fürs Insektenessen für Blödsinn

Plus Insekten sind derzeit in aller Munde – und wenn es nach der EU geht, auch bald im eigentlichen Sinn des Wortes. Doch Insektenzüchter Georg Reitmaier sieht Probleme.

Insekten als Lebensmittel, als Fleischersatz, als wertvoller Proteinlieferant sollen die Lösung für Probleme der Nahrungsmittelknappheit und der Ressourcenschonung sein. In der Europäischen Union dürfen nun vier Insektenarten als Lebensmittel verkauft werden. Für Georg Reitmaier aus Schlingen, den Inhaber der wahrscheinlich weltweit größten Insektenzucht, ist das "völliger Blödsinn, der nicht mal ansatzweise ein Problem löst".