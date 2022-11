Weltrekord-Versuch: Bad Wörishofen will wieder ins Guinness-Buch der Rekorde

Bad Wörishofen will erneut ins Guinness-Buch der Rekorde. Diesmal solldaraus ein viertägiges Großereignis in der Innenstadt werden.

Wer weiß noch, was er oder sie am 17. Mai 2011 gemacht hat? In Bad Wörishofen steht die Chance gut, dass es ein Armbad war. Damals stellten die Bürgerinnen und Bürger der Kneippstadt einen Weltrekord auf, der vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt wurde. Nun ist man in Bad Wörishofen erneut in Rekordstimmung. 2023 soll es erneut eine Bestmarke mit Kneipp-Bezug geben, eingebettet in eine viertägige Weltrekord-Party.

Mit dem längsten Armbad der Welt hat Bad Wörishofen 2011 den 190. Kneipp-Geburtstag gefeiert. 1135 Menschen nahmen dazu gleichzeitig ein Armbad. Die Stadt hatte dazu auf 1050 Metern länge Armbadebecken quer durch die Innenstadt aufgestellt. Der Rekordversuch gelang – und Bad Wörishofen überbot damit die eigene Bestmarke, die der Stadt bereits 1997 zum 100. Kneipp-Todestag einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde beschert hatte. Der Rekord wirkt nach – heuer erst tauchte er in der Zeitschrift Brigitte als einer der zehn skurrilsten Weltrekorde aller Zeiten auf.

Bei dem neuen Weltrekord-Versuch geht es nicht mehr ums Armband, dafür ums Wassertreten

Nun nimmt Bad Wörishofen erneut einen Anlauf auf höchste Rekordweihen – und eine möglichst hohe öffentliche Aufmerksamkeit für die Stadt. Wassertreten ist diesmal angesagt. Kurdirektorin Cathrin Herd will dazu alle öffentlichen und möglichst viele der privaten Wassertretanlagen in Bad Wörishofen einbinden. Schon diese Zahl wäre wohl ein Weltrekord. 22 städtische Kneipp-Anlagen gibt es derzeit, dazu habe man bereits 17 private Anlagen auf der Liste, berichtet Herd. Die Kneipp-Anlagen in den Kitas der Stadt sind da noch gar nicht mitgerechnet. Das lange Weltrekordwochenende soll mit der Weißen Nacht am 20. Juli 2023 beginnen. Am Freitag, 21. Juli, soll es dann ein weiteres Konzert mit der Band „Solid Age“ in der Innenstadt geben, weil das heuer so ein großer Erfolg war. Der Weltrekordversuch startet am 22. Juli, am 23. Juli könnte ein verkaufsoffener Sonntag folgen. An allen vier Tagen kann man Preise gewinnen, wenn man möglichst viele Wassertretstellen ausprobiert und sich dort Stempel abholt.

Kurausschuss genehmigt 16.000 Euro für den Vertrag mit der Guinness-Agentur, die den Weltrekord-Versuch überwachen wird

Der Kurausschuss hat am Mittwochabend einstimmig 16.000 Euro genehmigt, die für den Vertrag mit der Guinness-Agentur fällig werden. Herd kann jetzt voll in die Planung einsteigen und hofft, dass sich noch viele Wörishofer melden, die eine private Kneipp-Tretanlage haben.

In allen Anlagen müssen dann möglichst viele Teilnehmer gleichzeitig im Storchengang umhermarschieren, damit der Weltrekord unter der Aufsicht eines Guinness-Offiziellen zustande kommt. „Eine super Idee“ sei das, sagte Joachim Nägele (FW) im Kurausschuss.

Der nächste Weltrekordversuch seien dann die meisten Runden in der Kalten Quelle in Dorschhausen, scherzte Doris Hofer (Grüne). Diese ist bekanntlich die mit Abstand kälteste Kneipp-Anlage in Bad Wörishofen.

Der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sei „die Königsdisziplin“, sagte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU), der sich ebenfalls auf den neuen Rekordversuch freut. Diese soll auch das Wir-Gefühl in Bad Wörishofen stärken, sagte Kurdirektorin Herd.