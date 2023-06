Wenn Bad Wörishofen zum nördlichsten Zipfel Südtirols wird

Plus Beim Südtirol-Fest in Bad Wörishofen kommen Genussmenschen auf ihre Kosten: Es gibt Wein, Schmankerl, Musik und gute Stimmung zu erleben.

Wer es noch nicht wusste, dem verriet es Bürgermeister Stefan Welzel bei der Eröffnung des 17. Südtirol-Festes in Bad Wörishofen: "Die Kneippstadt ist der nördlichste Zipfel Südtirols." Dem wollte Luis Hillebrand, der Organisator der Veranstaltung, nicht widersprechen. Mit vielen prominenten Gästen stieß der Chef des Parkhotels mit einem Gläschen Bozener Rebensaft auf ein gutes Gelingen des Südtirol-Festes an.

In die Exklave des norditalienischen Landstriches fühlten sich auch mehrere tausend Gäste versetzt, die bei bayerischem Kaiserwetter durch die Bahnhofstraße bummelten, wo sie mit Spezialitäten aus Südtirols Küchen und Keller verwöhnt wurden. Südliches Flair inbegriffen.