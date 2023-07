Wenn der Weg den Pilger verändert: Einsichten in Bad Wörishofen

Plus Eine Ausstellung in der evangelischen Kirche von Bad Wörishofen beleuchtet den Hype ums Pilgern von anderer Seite.

"UnterWEGs" – so heißt eine Fotoausstellung von Otto Schilling (Landshut), die noch bis 21. Juli im evangelischen Gemeindezentrum Bad Wörishofen zu besichtigen ist. Der Hobby-Fotograf und Pilger stellt Fotografien zum Thema Pilgern aus.

Schilling regt zur Wahrnehmung von spirituellen Erfahrungen auf Lebens- und Glaubenswegen an. Er hat im Laufe der Jahre verschiedene Abschnitte des Jakobsweges und andere Pilgerpfade – vor allem im schwäbischen und bayerischen Raum – entdeckt und Impressionen im Bild festgehalten. Über 170 Tagestouren hat er so nach eigenen Angaben schon unternommen und mehrere Tausend Fotos aufgenommen. Willkürlich sind sie entstanden.