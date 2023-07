Wenn Essen zum Problem wird: Wörishofer Schulen wollen helfen

Plus Die Zahl zu Essstörungen ist alarmierend hoch. In den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen soll das Projekt "Klang meines Körpers" für Aufklärung sorgen.

Rund 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren zeigen laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Symptome von Essstörungen. Eine alarmierende Zahl, die Schulleiter Johannes Storch dazu veranlasst hat, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Unterallgäu an den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen die interaktive und multimediale Ausstellung „Klang meines Körpers“ abzuhalten. Sie dient der Vorbeugung von Essstörungen.

In dem aus Nordrhein-Westfalen stammenden Ausstellungsprojekt erarbeiteten betroffene Jugendliche und junge Erwachsene gemeinsam mit ihrer Musiktherapeutin und einer Grafikerin eigene Texte und Bilder. Mit ausgewählten Liedern geben sie zudem Einblicke in ihre Gefühls- und Gedankenwelt.