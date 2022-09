Wer die neuen Corona-Booster nutzen sollte – und wer nicht

Im Impfzentrum Bad Wörishofen wurde man vom Andrang der Impfwilligen überrascht. Dort gibt es seit dem Wochenbeginn die angepassten Impfstoffe gegen die Varianten BA.4 und BA.5. Die Coronazahlen steigen stark.

Die Corona-Inzidenz im Unterallgäu steigt weiter sprunghaft an, obwohl weniger getestet wird und auch nur PCR-Tests in die Statistik einfließen. Am Donnerstag stieg die Inzidenz auf 653,0. Der Wert lag vor einer Woche noch bei 269,6. Das Impfzentrum Bad Wörishofen wurde vom Andrang jener, die sich jetzt gegen Corona impfen lassen wollen, überrascht. Von 200 Prozent Steigerung spricht die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler. Sie erklärt nun, für wen eine weitere Impfung sinnvoll ist und für wen nicht.

Nachdem unsere Redaktion darüber berichtet hatte, dass im Impfzentrum Bad Wörishofen seit Montag auch die angepassten Impfstoffe gegen die Corona-Varianten BA.4 und BA.5 zu haben sind, standen die Menschen Schlange. Am Tag der Veröffentlichung seien bereits um 16 Uhr 50 Personen vor dem Impfzentrum gestanden, um eine Impfung zu erhalten, berichtet Winkler, die auch ärztliche Leiterin des Impfzentrums ist. Insgesamt haben sich an dem Tag laut Winkler 60 Menschen impfen lassen. „Dies ist ein Sprung nach oben von 200 Prozent im Vergleich zu den Tagen davor“, schildert sie. Dass sich die Menschen um ihren Impfschutz kümmern, sei gut und richtig. „Dennoch ist es aber auch wichtig, dass die Menschen wissen, ob und wann für sie persönlich eine weitere Covid-Impfung sinnvoll ist“, betont Winkler.

Personen ab dem Alter von 60 Jahren sowie Kinder ab fünf Jahren mit einer Grunderkrankung gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollen eine weitere Auffrischimpfung erhalten, wenn sie bislang „drei immunologische Ereignisse hatten“, wie Winkler sagt. Das könnte eine Grundimmunisierung plus eine Auffrischungsimpfung sein. Das könnte auch eine Grundimmunisierung plus eine nachgewiesene Corona-Infektion sein. Als immunologisches Ereignis werde eine Corona-Impfung oder eben eine Corona-Infektion gezählt, erläutert Winkler.

„Die Stiko erweitert ihre Empfehlung mit dem primären Ziel, besonders gefährdete Personen noch besser vor schweren Covid-19-Erkrankungen und Covid-19-bedingten Todesfällen zu schützen“, so Winkler. Dabei soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Impfung oder Infektion eingehalten werden.

Für Menschen über 60 Jahren ohne Grunderkrankung und drei immunologischen Ereignissen – darunter mindestens eine Impfdosis – empfehle die Stiko vorerst keine weitere Auffrischimpfung, berichtet Winkler: „Diese Personengruppe würde nach derzeitigem Kenntnisstand von einer weiteren Impfstoffdosis nicht nennenswert profitieren.“ Eine Ausnahme gebe es für Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen.

Es gibt aber auch Ausnahmen von den geltenden Empfehlungen

Wer bereits vier immunologische Ereignisse hatte, sollte sich vorerst nicht erneut impfen lassen, so Winkler. Dies werde derzeit nicht empfohlen. Auch hier gibt es aber Ausnahmen. Bei besonders gefährdeten Personen, etwa Hochbetagten, könne auch nach vier immunologischen Ereignissen eine weitere Impfung sinnvoll sein. Dies liege an der nachlassenden Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Hier sei aber eine individuelle Entscheidung zu treffen. Wichtig sei zu wissen, dass „im Allgemeinen eine vierte Impfung durchaus Sinn macht, eine fünfte Impfung aber nicht unbedingt“, betont Winkler.

In Deutschland dominiert mittlerweile die Corona-Untervariante BA.5 das Infektionsgeschenen. Das teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit. Auch der Anteil der Untervariante BA.4 nehme zu.

Bislang gab es gegen diese beiden Virusvarianten noch keine angepassten Impfstoffe. Das hat sich nun geändert. Das Impfzentrum in Bad Wörishofen verimpft seit dem Wochenbeginn die angepassten Impfstoffe für die Corona-Varianten BA.4 und BA.5, sowohl von Biontech als auch von Moderna.

Im Impfzentrum sei „gegenwärtig ausreichend Impfstoff vorhanden“, berichtet Winkler am Donnerstag.

Die Menschen könnten entspannt zur Impfung kommen. Es sei nicht nötig, gleich um 16 Uhr vor Ort zu sein. Winkler denkt auch darüber nach, wieder Personal im Impfzentrum aufzustocken, nachdem das Team dort zuletzt immer weiter verkleinert wurde. „Je nach weiterer Entwicklung werden wir die Teamstärke wieder auf zwei Ärzte plus Assistenzpersonal erhöhen“, kündigte Winkler am Donnerstag an.

Im Landkreis Unterallgäu haben sich laut Robert-Koch-Institut bislang 67.446 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 260.