In der Nacht auf Freitag ist ein grauer VW Polo, der im Jaudesring in Bad Wörishofen geparkt war, beschädigt worden. Laut Polizei zerkratzte eine unbekannte Person das Fahrzeug und verursachte so einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

