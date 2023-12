Wer war Schuld am Unfall? Polizei sucht Zeugen

Widersprüchliche Aussagen machen die beiden Autofahrer, die in einen Unfall in der Hauptstraße in Bad Wörishofen verwickelt waren. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenaussagen.

Am Freitagmittag kam es in Bad Wörishofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Autofahrer war in der Hauptstraße in Bad Wörishofen unterwegs und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Bei Gegenverkehr musste er verkehrsbedingt warten. Dies erkannte ein 71-jähriger Autofahrer offenbar nicht und setzte zum Überholen an. In diesem Moment bog der 86-Jährige nach links ab. Beim Zusammenstoß der Autos blieben beide Beteiligten unverletzt. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten bittet die Polizei Bad Wörishofen, Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer (08247) 9680-0 zu melden (mz)