Werner Tiki Küstenmacher ermutigt zur Veränderung

Bei den Gesundheitstagen in Bad Wörishofen gibt der evangelische Theologe Tipps, wie man seine seelische Widerstandskraft stärken und den Wandel angehen kann.

„Keep change“, keine Angst vor Veränderungen“ lautete die Botschaft, die Werner Tiki Küstenmacher mit Blick auf unser sich ständig wandelndes Leben verkündete. Einmal mehr machte der evangelische Theologe, Buchautor und Karikaturist bei seinem Vortrag anlässlich der Wörishofer Gesundheitstage den Besucherinnen und Besuchern im Kursaal mit eingängigen Beispielen deutlich, wie man klug mit dem Altwerden umgeht. Dabei legte er dem Publikum auch kleine, innere Veränderungen ans Herz, welche die seelische Widerstandskraft stärken können.

Meisterhaft verstand es der Bestsellerautor Lebenspraktisches recht unterhaltsam und bildreich zu vermitteln. Zeichnungen, die bei seinem Vortrag live entstanden, gelten als sein Markenzeichen. Im Saal machte sich schnell Gekicher und Kopfnicken breit, als Küstenmacher die Figur „Limbi“ auftreten ließ, die er seinen Zuhörern als emotionales Gehirn verkaufte.

Jeder Wandel hat Positives zu bieten, ist Werner Tiki Küstenmacher überzeugt

„Wandel spornt an“, lautete das Credo des Referenten. Damit machte er vor allem Leuten Mut, die öfter das Gefühl beschleicht, alles verändern zu müssen und sich dabei stark belastet fühlen. Glücklicherweise rief Illustrator Küstenmacher da mit „Keep“, „Chuck“, „Chance“ und „Add“ vier sympathische Nothelfer ins Leben, die den Menschen bei Veränderungsprozessen Mut machen und für bessere Laune sorgen sollen. Küstenmacher nannte sie „meine fantastischen Vier“, die für die Begriffe „Behalten“, „Ändern“, „Prüfen“ und „Hinzufügen“ stehen. Und was lernten die Besucher von ihnen? „Jeder Wandel hat angesichts einer in sich in schwindelerregenden Tempo verändernden Welt, mit dem auch Gesellschaft, Wirtschaft und Technik Schritt halten müssen, viel mehr Positives zu bieten als man glaubt.“

In der Veränderung sieht der Geistliche ein Grundprinzip des Lebens. Auf das Prinzip „Keep“ eingehend empfahl er den Zuhörerinnen und Zuhörern: „Grübeln sie beim Ausmisten nicht bei jedem Gegenstand, ob sie sich von ihm trennen können oder ihn lieber behalten wollen und suchen sie sich zuerst ihre Lieblingsstücke zusammen.“ Diese simple Regel empfahl Küstenmacher für alle Arten des Aufräumens. Vom Arbeitsplatz und Kleiderschrank bis zur Schublade und Neuorganisation des Kellers. Spätestens da ging den Leuten im Saal ein Licht auf. „Bei Menschen, denen Wegwerfen leichtfällt, sammelt sich erst gar nicht viel Zeugs an.“

Wer sich verändern will, darf laut Werner Tiki Küstenmacher nicht auf den inneren Schweinehund hören

„Alles ist im Wandel“, belegte der Referent mit stichhaltigen Beweisen. So gebe es beispielsweise kein Werbespot im Fernsehen, in dem nicht das Wort „neu“ vorkomme. Und auch die Corona-Pandemie habe nicht nur zum großen Innehalten geführt, sondern auf anderen Gebieten Zuwächse gebracht. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und das dortige Elend, gab sich der Theologe überzeugt: „Wenn auch unwiederbringliche Schätze vernichtet werden, einzigartige Arten verschwinden, handwerkliches Können ausstirbt und uns wunderbare Individuen für immer verlassen, so bleibt doch das große „Keep“, das überlebt.

Abschließend ging Küstenmacher der Frage nach, wie man Veränderung schmackhaft machen kann. „Nicht nur auf den emotionalen „Limbi“, den inneren Schweinehund hören, sonder auch Fakten checken und den Verstand benutzen, lautete seine Antwort. „Schließlich“, machte Küstenmacher deutlich „sind die meisten Veränderungsprozesse lebenswichtig und da müssen wir einfach durch.“ Werde Neues richtig eingefädelt, sei auch „Limbi“ richtig begeistert“, folgerte er. Was ihn allerdings bedenklich stimmte: „Nur vier Prozent der Deutschen glauben an eine bessere Welt“.