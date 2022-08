Bad Wörishofen

Wetterexperte: Stärkste Regenfälle auf Bad Wörishofen seit dem Jahrhunderthochwasser

Plus Elmar Agricola betreut seit über 20 Jahren die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Bad Wörishofen. Enorme Regenmengen fluten auch Keller.

Von Helmut Bader

Die Freude über die erhoffte Abkühlung von den Hitzetagen währte nur kurz: Enorme Regenmengen gingen auf Bad Wörishofen nieder. Elmar Agricola betreut nun bereits seit über 20 Jahren die Wetterstation für den Deutschen Wetterdienst in der Gartenstadt. Doch so einen Niederschlag in der kurzen Zeit hat auch er seit dem Jahrhunderthochwasser nicht mehr erlebt.

