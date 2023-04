Bad Wörishofen

Wie aus einem Altbau ein energieeffizientes Haus werden kann

Plus Herbert und Brigitte Dempfle aus Bad Wörishofen haben ihren Plan umgesetzt und ihr Haus aus den 1970er-Jahren fast klimaneutral gemacht.

Von Helmut Bader

Dass man auch ein altes Haus Baujahr 1973 energetisch auf den neuesten Stand und fast klimaneutral nachrüsten kann, darauf möchte Herbert Dempfle aufmerksam machen. Dabei verfügt seine Doppelhaushälfte noch nicht einmal über eine nach Süden gerichtete Dachfläche, also wurde die Solaranlage auf einem Ostdach errichtet. Dazu sind zwar schon entsprechende Investitionen erforderlich, und Herbert Dempfle verhehlt auch nicht, dass diese in die Zukunft gedacht sind, sicher auch für eine sauberere Umwelt für seine Enkel. Man muss aber schon voll hinter dieser Idee stehen, für den Umweltschutz einzutreten.

Der Strom für das E-Auto der Familie Dempfle wird vor Ort erzeugt

Dass bei Dempfles bereits mit E-Autos gefahren wird, die in der eigenen Garage geladen werden, versteht sich von selbst. Dafür sorgt die mit einer Wallbox kombinierte PV-Anlage. Damit wird der Strom weitestgehend selbst erzeugt und auch gespeichert, was dann relativ kostengünstig ist. Kleiner Gag am Rande: Als beim Treffen mit dem MZ-Reporter die Beleuchtung nicht hell genug war, wurde mehr Licht eingeschaltet mit der Bemerkung: Es kostet ja fast nichts, ist ja selbst erzeugter Strom. Beraten ließ sich Familie Dempfle übrigens bei Ihrem Vorhaben von Manfred Guggenmos, dem bekannten Erfinder.

